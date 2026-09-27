L'en-cas inhabituel d'un oncologue surprend tout le monde

Les en-cas habituels de l'oncologue Amit Garg ont suscité un vif débat sur les réseaux sociaux. Sa façon inhabituelle de consommer des petits pois surgelés a particulièrement attiré l'attention.

Le Dr Garg, âgé de 45 ans, a déclaré qu'il adorait les petits pois surgelés, soulignant que ces légumes peuvent avoir une valeur nutritionnelle équivalente aux produits frais. Sa vidéo sur ses en-cas est devenue virale, recueillant près de 30 000 réactions.

Le médecin consomme les petits pois de trois manières. Dans la première, il les place dans un verre à vin avec du parmesan, du beurre et du sel. Dans une autre, il les écrase pour en faire une trempette à tartiner sur du pain. Enfin, il les mélange avec du yaourt grec, de la feta, de la menthe et de l'huile d'olive.

Le Dr Garg aime aussi ajouter du beurre aux fruits et légumes, y compris aux pruneaux. Certains internautes ont été surpris par la teneur calorique élevée de ces en-cas.

Malgré cela, le médecin défend ses choix. Il affirme que des études montrent que les petits pois frais et surgelés ont des teneurs similaires en protéines, fibres, vitamine C et vitamines du groupe B.

« Les légumes surgelés sont une bonne alternative et se conservent plus longtemps », a déclaré le médecin, suivi par 63 000 personnes, au magazine Need To Know.

Le beurre est riche en graisses saturées et peut augmenter le cholestérol. Bien que l'huile d'olive soit considérée comme une alternative plus saine, le Dr Garg souligne que le beurre ajoute de la saveur aux légumes, facilitant ainsi leur consommation.

Cependant, sa recette n'a pas fait l'unanimité. Des commentaires comme « Non, pas les petits pois », « Où est le beurre ? » ou « Des pruneaux avec du beurre ? » ont été publiés. D'autres ont approuvé l'idée, partageant leur amour pour les petits pois.

Parmi les autres en-cas favoris du Dr Garg figurent les noix, le yaourt grec, les baies, les pommes, le houmous et les légumes comme le concombre.

En tant qu'oncologue, il met en garde contre les fausses informations nutritionnelles sur Internet. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas croire aux affirmations selon lesquelles certains aliments « nourrissent » le cancer ou qu'un seul produit peut prévenir la maladie.

« L'alimentation n'est pas aussi simple. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, concentrez-vous sur des habitudes saines à long terme », a conseillé le médecin.

Il recommande une alimentation riche en protéines, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et noix, tout en limitant les produits ultra-transformés. Il note également qu'une alimentation riche en fibres est liée à une réduction du risque de cancer colorectal.