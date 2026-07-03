Une Française détenue pendant 12 ans enfin sauvée

·14·Monde
Une Française détenue pendant 12 ans enfin sauvée

Au Pakistan, Sylvie Yasmina, une citoyenne française de 54 ans, et ses cinq enfants ont été sauvés après 12 années d'une captivité terrifiante. Il s'avère que la femme a été maintenue prisonnière chez elle par son mari, subissant régulièrement des violences physiques et psychologiques.

Ce drame a été révélé après que l'un des fils de la femme a réussi à s'échapper secrètement de la maison pour alerter la police. Sur la base des informations fournies par l'adolescent, les forces de l'ordre ont mené un raid spécial.

Lors de l'opération rapide, Sylvie Yasmina et ses cinq enfants ont été secourus en toute sécurité. L'homme qui les avait privés de liberté pendant des années a été arrêté sur place et placé en détention.

La victime et ses enfants sont actuellement sous protection de l'État. Il a été annoncé qu'ils reçoivent l'assistance médicale et psychologique nécessaire.

Les autorités chargées de l'application de la loi mènent une enquête approfondie sur cette affaire.

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