Des vaches et des taureaux deviennent les « invités » d’une nappe de pique-nique (vidéo)

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Des vaches et des taureaux deviennent les « invités » d’une nappe de pique-nique (vidéo)

Une famille qui pique-niquait dans le pâturage de Badara, en Turquie, a vécu une situation inattendue. Ayant senti l’odeur de la nourriture posée sur la nappe, des vaches et des taureaux se sont approchés un à un de la famille et ont tenté de manger les plats.

Le bétail s’est approché de la nappe

Après avoir senti l’odeur de la nourriture, les animaux qui paissaient librement dans le pâturage ont commencé à se rassembler autour des pique-niqueurs.

Les membres de la famille ont tenté d’éloigner les vaches et les taureaux de la nappe pour protéger les plats.

Le pique-nique s’est transformé en « chat et souris »

Mais le bétail ne voulait pas reculer facilement. Une amusante course-poursuite a alors commencé entre les membres de la famille et les animaux.

La situation :

• les vaches et les taureaux se sont approchés de la nappe ;

• la famille a tenté de les chasser ;

• les animaux sont revenus vers la nourriture.

Les personnes alentour ont aussi suivi la scène en riant

Les efforts des pique-niqueurs pour protéger leur nourriture et les retours incessants du bétail ont également amusé les personnes qui se reposaient aux alentours.

Une simple journée de repos s’est ainsi transformée en une scène inattendue et amusante.

Si de tels « invités » venaient à votre pique-nique, partageriez-vous votre nourriture avec eux ou les chasseriez-vous ? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette histoire avec vos proches.

TurquieBadara
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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