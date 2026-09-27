Noctua et Forced Physics développent un refroidisseur à air de 2000 W

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Noctua et Forced Physics développent un refroidisseur à air de 2000 W

Le célèbre fabricant de systèmes de refroidissement Noctua a annoncé un partenariat de recherche avec Forced Physics DCT. Dans le cadre de cette collaboration, les deux parties travailleront à l'adaptation de la technologie de refroidissement par micro-canaux à air, baptisée JouleForce, pour les PC et les stations de travail. Selon Ixbt.com, cette solution innovante est capable de dissiper plus de 2000 W de chaleur dans des environnements industriels sans utiliser de liquide. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Contrairement aux refroidisseurs traditionnels, la technologie JouleForce ne repose pas sur un vaste ensemble d'ailettes en aluminium. Elle utilise à la place un échangeur de chaleur doté de milliers de micro-canaux d'air microscopiques. Un flux d'air est propulsé à haute pression à travers ces canaux, ce qui permet d'évacuer la chaleur de la surface chauffée de manière beaucoup plus efficace.

Micro-canaux et problème de couche limite

L'avantage principal de cette approche réside dans la réduction de l'effet négatif de la couche limite d'air qui diminue l'efficacité des radiateurs classiques. Grâce aux petits canaux, l'air entre en contact avec une surface beaucoup plus grande. En conséquence, l'échange thermique est considérablement accéléré, permettant ainsi de réduire les dimensions de l'échangeur de chaleur.

Initialement, Forced Physics avait développé la technologie JouleForce pour les centres de données et les accélérateurs d'AI dont la dissipation thermique est extrêmement élevée. Selon l'entreprise, la technologie est conçue pour une charge thermique supérieure à 2000 W, ce qui dépasse largement les besoins des processeurs PC les plus puissants.

Défis d'ingénierie pour Noctua

Cependant, c'est là que réside le principal défi d'ingénierie. Plus les canaux d'air sont étroits, plus la résistance au flux est élevée et plus une pression statique importante est requise. Pour cette raison, les dispositifs industriels actuels utilisent des ventilateurs centrifuges bruyants et des systèmes de transfert d'air totalement inadaptés aux ordinateurs domestiques.

La mission principale de Noctua est de créer un système de refroidissement compact et silencieux capable de fournir la pression nécessaire sans augmenter drastiquement le niveau sonore. En utilisant son expertise dans le développement de ventilateurs haute performance, l'entreprise prévoit de rendre la technologie des micro-canaux accessible pour les ordinateurs personnels et professionnels.

Si ce projet aboutit, une toute nouvelle génération de refroidisseurs à air arrivera sur le marché. Ils devraient offrir la possibilité de refroidir efficacement les processeurs les plus chauds sans pompes, tuyaux ou circuits de refroidissement liquide complexes.

NoctuaSystèmes de RefroidissementProcesseurTechnologieOrdinateur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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