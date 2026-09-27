Dans le monde du futsal et du football, les débats font rage concernant l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Bien que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ait attribué l'organisation de ce tournoi prestigieux à une candidature conjointe composée de trois pays – l'Espagne, le Portugal et le Maroc – la question de savoir quel pays accueillera la rencontre la plus importante, la finale, suscite de vives tensions. Actuellement, une rivalité latente s'intensifie entre Madrid et Rabat. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il a été annoncé que les trois premiers matchs symboliques du tournoi seront organisés en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour célébrer le centenaire de la compétition. Cependant, le lieu de la finale principale est devenu le point de discorde majeur entre l'Espagne et le Maroc. Les deux parties avancent divers arguments pour justifier leur légitimité à accueillir cette rencontre historique.

Les revendications de l'Espagne et son potentiel en infrastructures

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Lusan, a souligné à plusieurs reprises dans ses déclarations que la finale devait se tenir en Espagne. Selon lui, il serait inexplicable de confier le match décisif à un autre pays, car l'Espagne possède le plus haut potentiel organisationnel. De plus, la partie espagnole met en avant ses grands stades en cours de rénovation, comme le Santiago Bernabéu et le Camp Nou.

Cependant, des facteurs sérieux viennent assombrir les chances de la candidature espagnole. Les récents incidents de racisme observés dans les stades espagnols font l'objet de vives discussions. Cela soulève une question éthique majeure : est-il approprié d'organiser la finale d'un Mondial, qui unit des personnes de toutes races et couleurs, dans un pays où les problèmes de lutte contre le racisme ne sont pas résolus ?

Les opportunités du Maroc et l'idée d'une côte sûre

La star du Real Madrid, Vinícius Júnior, avait précédemment exigé que la Coupe du Monde soit retirée à l'Espagne si la lutte contre le racisme ne s'améliorait pas. Bien que les médias espagnols aient vivement protesté à l'époque, les événements survenus ces derniers jours ont démontré la pertinence des propos du joueur. Cette situation est devenue l'un des facteurs jouant en faveur du Maroc.

Le Maroc, de son côté, se prépare à démontrer ses stades modernes et son organisation exemplaire en accueillant la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les représentants d'Afrique du Nord promeuvent activement l'idée que la rive sud de la Méditerranée peut être un lieu sûr et moderne pour la finale d'un Mondial historique. En conséquence, la FIFA est confrontée à un choix très délicat et responsable.