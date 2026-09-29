En Belgique, un étudiant creusant une tranchée découvre un trésor en or de 9 millions d'euros

·7·Monde
En Belgique, un étudiant creusant une tranchée découvre un trésor en or de 9 millions d'euros

En Belgique, un étudiant de 18 ans effectuant des travaux de construction ordinaires est tombé par hasard sur un trésor en or d'une valeur d'environ 9 millions d'euros. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

L'incident s'est produit sur le site d'une ancienne brasserie à Sint-Gillis-Dendermonde. Un étudiant nommé Kobe creusait une tranchée pour un nouveau système d'égouts pendant son travail d'été. Au cours des travaux, lui et ses collègues ont découvert des objets de valeur cachés sous terre.

Au début, les ouvriers pensaient que les objets trouvés étaient de simples pièces de monnaie. Cependant, en poursuivant les fouilles, ils ont découvert un trésor composé de pièces d'or, de pépites d'or et de lingots d'or numérotés.

Il s'est avéré que le trésor était caché dans un sac à l'intérieur d'un mur en briques dans la cave d'une villa construite à la fin du XIXe siècle. Ce bâtiment appartenait à Théophile Van Assche, propriétaire de la brasserie de la région.

La valeur totale de la découverte a été estimée à environ 9 millions d'euros. Après avoir trouvé le trésor, les ouvriers ont immédiatement informé les autorités compétentes. L'or a été mis en sécurité et des experts déterminent actuellement son origine et son propriétaire légal.

Les autorités supposent que le trésor pourrait avoir été caché intentionnellement. Jusqu'à ce que la question de la propriété soit résolue, la procédure juridique concernant la découverte se poursuivra.

KobeThéophile Van AsscheSint-Gillis-DendermondeTrésorOr
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Charos
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