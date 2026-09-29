TCL poursuit Samsung Electronics en justice

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TCL poursuit Samsung Electronics en justice

Le géant technologique chinois TCL a déposé une plainte officielle contre Samsung Electronics America auprès d'un tribunal fédéral américain. Ce litige, examiné par le tribunal du district central de Californie, porte sur l'utilisation du terme Mini LED dans les campagnes publicitaires des téléviseurs Samsung. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le plaignant affirme que Samsung présente ses produits de manière trompeuse aux consommateurs et induit les acheteurs en erreur sans fondement. TCL soutient que le concurrent coréen vend certains modèles économiques sous l'appellation Mini LED, alors que leur structure technique ne diffère pratiquement pas des écrans LED classiques.

Guerre des prix et lutte pour les parts de marché

La cause principale de ce conflit est une concurrence tarifaire intense. Les appareils controversés de Samsung sont vendus à un prix inférieur à celui des téléviseurs Mini LED les plus abordables de la marque TCL.

Les documents judiciaires indiquent qu'après l'apparition de ces modèles bon marché sur le marché, les ventes de Samsung dans ce segment ont été multipliées par près de quatre en moins de trois mois. Cela a porté un coup dur à la position de TCL, qui avait auparavant acquis un avantage significatif.

Exigences judiciaires et prochaines étapes

TCL avait réussi à surpasser Samsung sur le marché américain entre 2023 et 2025 grâce à sa politique tarifaire. Cependant, la nouvelle stratégie marketing du concurrent a radicalement changé la situation, et le fabricant chinois a commencé à perdre des parts de marché.

Actuellement, TCL demande par voie judiciaire à Samsung Electronics d'interdire strictement la publicité et la vente de certains modèles controversés sous le nom de Mini LED sur le territoire américain. Le plaignant réclame également une compensation financière pour les dommages subis.

TCLSamsungMini LEDJusticeUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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