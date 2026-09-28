Le neuvième jour des compétitions intenses des Jeux asiatiques, le plus grand forum sportif du continent qui se déroule au Japon, a pris fin. La délégation sportive ouzbèke a réalisé une performance stable et réussie tout au long de la compétition, occupant une honorable 4e place au classement général des médailles. À l'heure actuelle, notre équipe nationale compte un total de 42 médailles, dont 12 en or, 17 en argent et 13 en bronze.

Alors que la Chine conserve la tête du classement avec 132 médailles d'or, le pays hôte, le Japon, occupe la deuxième place (41 médailles d'or) et la Corée du Sud la troisième (21 médailles d'or). Notre principal concurrent régional, le Kazakhstan, complète le top 5 avec 9 médailles d'or.

« 12 médailles d'or, 4e place et lutte pour le top 5 » : 5 points clés du bilan du 9e jour

Les indicateurs officiels les plus importants à l'issue du neuvième jour des Jeux asiatiques :

L'Ouzbékistan dans le top 4 : Avec 12 médailles d'or, notre délégation n'est devancée que par des géants comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ;

Un total de 42 podiums : Nos compatriotes ont remporté 12 médailles d'or, 17 en argent et 13 en bronze ;

3 médailles d'or d'avance sur le Kazakhstan : L'équipe du Kazakhstan, cinquième, a récolté 9 médailles d'or, 13 en argent et 23 en bronze ;

L'hégémonie inégalée de la Chine : Les athlètes chinois sont les leaders incontestés du classement général avec 132 médailles d'or (230 médailles au total) ;

Classement des voisins : Le Tadjikistan occupe la 18e place du classement avec 2 médailles d'or (5 médailles au total).

Jeux asiatiques : Top 10 après le 9e jour et classement des équipes d'Asie centrale

Performance des meilleures équipes nationales selon le tableau officiel des médailles de la compétition :

Rang et pays Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Nombre total de médailles 1. Chine 132 53 45 230 2. Japon 41 68 63 172 3. Corée du Sud 21 26 43 90 4. Ouzbékistan 12 17 13 42 5. Kazakhstan 9 13 23 45 6. Thaïlande 9 8 13 30 7. Bahreïn 9 2 3 14 8. Iran 8 15 9 32 9. Corée du Nord 7 5 5 17 10. Malaisie 6 3 9 18 18. Tadjikistan 2 2 1 5

Analyse sportive et stratégique : L'Ouzbékistan peut-il conserver la 4e place ?

Conclusions des commentateurs sportifs, analystes et experts :

« Côtoyer les grands d'Asie » : Occuper la 4e place après neuf jours de compétition est une réussite majeure pour notre sport national ; dans un contexte de pays dotés d'une population et d'infrastructures sportives très vastes, l'ancrage solide de l'Ouzbékistan dans le top 4 confirme que la progression vers les Jeux olympiquesde Paris se poursuit ;

Réserve principale en boxe et lutte : 7 de nos boxeurs ont atteint les demi-finales, garantissant au moins 7 médailles ; les combats finaux et les nouvelles médailles d'or dans d'autres disciplines nous permettront de nous détacher de la poursuite du Kazakhstan et de la Thaïlande, et de défendre fermement la 4e place jusqu'à la fin.

Différence avec le Kazakhstan : Bien que le Kazakhstan soit légèrement en avance en nombre total de médailles (45), l'Ouzbékistan mène en qualité de médailles d'or (12 contre 9) ; les finales décisives à venir clarifieront qui remportera le leadership en Asie centrale.

Selon vous, la délégation sportive ouzbèke pourra-t-elle conserver avec succès la 4e place jusqu'à la fin de la compétition et dépasser les 20 médailles d'or ? Dans quel sport attendez-vous encore des titres de champion ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez l'analyse de la marche victorieuse du sport ouzbek à l'échelle continentale avec tous nos compatriotes !