Le vice-président du FC Barcelone affirme que le Camp Nou est digne d'accueillir la finale de la Coupe du Monde

La course pour obtenir le droit d'accueillir la finale de la Coupe du Monde de football 2030 devient de plus en plus intense. Comme le rapporte Goal.com, Antonio Escudero, vice-président du FC Barcelone chargé des questions sociales, a désigné le stade modernisé Spotify Camp Nou comme le principal candidat pour accueillir le match décisif du tournoi, soulignant que cette probabilité est très élevée. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'Espagne et le Maroc sont reconnus comme les principaux pays hôtes de cette Coupe du Monde. Bien que le stade Santiago Bernabéu de Madrid ait été initialement considéré comme l'option principale de l'Espagne, le projet colossal du Grand Stade Hassan II au Maroc a intensifié la concurrence. De même, les dirigeants du club catalan estiment que leur arène, dont la capacité a été augmentée et les installations VIP améliorées dans le cadre du projet Espai Barça, est la plus digne de ce statut.

Potentiel du stade et des infrastructures

Dans une interview accordée à l'émission « Aquí Girona » de la radio Cadena SER, Antonio Escudero a déclaré que le club évaluait hautement ses chances. Selon lui, les Catalans ne sont pas seulement des participants au processus, mais le choix le plus approprié et le plus logique pour la FIFA. Les investissements massifs réalisés par le club méritent une reconnaissance internationale appropriée.

Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, Escudero a exprimé son avis avec fermeté sur la possibilité que le Spotify Camp Nou accueille la finale : « Nous le voulons vraiment. Je pense que c'est tout à fait possible. Les autorités sportives mondiales le soutiennent également. Nous avons fait de grands efforts et nous avons un stade magnifique ».

Le dirigeant du club a ajouté que les chances de succès concernant le choix du stade sont élevées. Ce point de vue est également soutenu par le conseil municipal de Barcelone et le gouvernement de Catalogne. Les autorités travaillent activement pour rester au centre du projet 2030.

Garanties financières pour les supporters

Parallèlement aux questions liées à la Coupe du Monde, Escudero a également abordé les affaires internes du club. En particulier, les inquiétudes selon lesquelles les coûts énormes liés à la rénovation du stade Spotify Camp Nou pourraient entraîner une augmentation du prix des abonnements ont été clarifiées.

Le vice-président a fermement démenti ces rumeurs, rassurant les supporters des Blaugrana. Il a souligné que personne n'a discuté de l'augmentation du prix des billets et que cela ne figure pas à l'ordre du jour.