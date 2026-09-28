En route vers l'or aux Jeux asiatiques : 3 de nos boxeurs combattent pour la finale demain !

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En route vers l'or aux Jeux asiatiques : 3 de nos boxeurs combattent pour la finale demain !

La compétition de boxe des Jeux asiatiques, l'événement sportif le plus prestigieux du continent, entre dans sa phase la plus intense et décisive. Dès demain, les demi-finales du tournoi débuteront officiellement. Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, trois de nos meilleurs boxeurs monteront sur le ring pour décrocher leur place en finale. Les fans attendent avec impatience les combats acharnés d'Abdumalik Khalokov, Fazliddin Erkinboyev et de notre poids super-lourd Jahongir Zokirov. Les combats débuteront à 09h00 (heure de Tachkent), et le premier duel de nos compatriotes commencera à 10h00.

« 3 combats aux portes de la finale, le test de Khalokov et l'heure de Tachkent » : 5 points clés de l'ordre du jour

Faits marquants sur les demi-finales des Jeux asiatiques et le calendrier des boxeurs ouzbeks :

  • 3 boxeurs aux portes de la finale : Les représentants de l'Ouzbékistan se battront pour une place en finale continentale ;

  • Abdumalik Khalokov monte sur le ring : Dans la catégorie des -60 kg, le leader mondial et continental affrontera son adversaire japonais ;

  • La prochaine étape pour Fazliddin Erkinboyev : Dans la catégorie des -80 kg, notre compatriote affrontera un représentant de l'Inde ;

  • Jahongir Zokirov chez les poids super-lourds : Dans la catégorie des +90 kg, notre colosse ouzbek affrontera un boxeur iranien expérimenté ;

  • Les horaires des combats ont été annoncés : Le programme de la compétition débute à 09h00 (heure de Tachkent), et nos boxeurs entreront en lice successivement à partir de 10h00.

Jeux asiatiques : Calendrier des demi-finales des boxeurs ouzbeks

Tableau des duels et horaires des combats pour demain :

Catégorie de poids

Boxeur ouzbék

Adversaire et pays

Heure de début (heure de Tachkent)

-60 kg

Abdumalik Khalokov

Shunsuke Kitamoto (Japon)

10:00

-80 kg

Fazliddin Erkinboyev

Ankush (Inde)

10:30

+90 kg

Jahongir Zokirov

Amir Esmayeili (Iran)

12:15

Début général

Début de la compétition

Programme officiel des demi-finales

09:00

Expertise sportive et boxe : Quelles sont les chances de nos boxeurs d'atteindre la finale ?

Avis des experts en boxe, entraîneurs et analystes sportifs :

  • « La classe supérieure et la maîtrise technique d'Abdumalik Khalokov » : Champion du monde en titre des -60 kg, Abdumalik Khalokov est le grand favori face au Japonais Kitamoto grâce à sa technique unique, sa rapidité de déplacement et son sens parfait de la distance ; neutraliser le pressing inattendu de l'adversaire sera la clé de la victoire ;

  • La force physique de Fazliddin Erkinboyev : L'Indien Ankush tentera de proposer une boxe agressive et fermée, mais les combinaisons précises et l'endurance physique d'Erkinboyev devraient lui assurer l'avantage ;

  • Duel classique chez les poids lourds : Le combat entre Jahongir Zokirov et Amir Esmayeili promet d'être un véritable drame chez les poids lourds ; l'allonge et la vitesse de Zokirov joueront un rôle décisif pour se défendre contre les coups puissants de l'Iranien.

Selon vous, nos trois boxeurs pourront-ils vaincre leurs adversaires et atteindre la finale avec un résultat de 100 % ? Quel combat ou quel KO attendez-vous le plus ? Laissez vos avis et vos encouragements en commentaires et partagez le calendrier des demi-finales avec tous les passionnés de sport !

Abdumalik KhalokovFazliddin ErkinboyevJahongir ZokirovJeux AsiatiquesBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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