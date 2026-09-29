Le patron de NVIDIA déclare ne pas connaître son adresse personnelle ni son numéro de téléphone

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a déclaré qu'il ne connaissait pas son adresse personnelle ni son numéro de téléphone par cœur. Il a expliqué cela par le fait que la technologie réduit le besoin de mémoriser certaines informations.

Huang a évoqué ce sujet lors d'un entretien avec le journaliste du New York Times, Ezra Klein. Au cours de la discussion, ils ont abordé la question de savoir si l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait entraîner le déclin de certaines compétences.

Le patron de NVIDIA a affirmé qu'il ne connaissait même pas son adresse personnelle. Il a cité l'exemple d'une situation survenue il y a quelques années, lorsqu'on lui a demandé son code postal dans une station-service et qu'il a été incapable de s'en souvenir. Il a également souligné qu'il ne connaissait pas son numéro de téléphone par cœur.

Selon Huang, la diminution de la nécessité de mémoriser certaines données est un processus naturel. Il soutient qu'en déléguant certaines compétences à la technologie, les humains peuvent se concentrer davantage sur la pensée systémique, la créativité et d'autres capacités essentielles à l'avenir.

Cependant, l'entretien a également souligné qu'il n'est pas judicieux de déléguer toutes les compétences à la technologie. Certaines capacités restent cruciales pour la concentration et la pensée créative de l'individu.