Un événement « rave » insolite dédié à la lecture a eu lieu au Japon (vidéo)

Un événement insolite appelé JUCY BOOK RAVE, qui diffère des soirées nocturnes habituelles, a eu lieu au Japon. Au lieu de danser, les participants ont lu des livres tout en écoutant de la musique électronique calme.

Organisé le 26 septembre au club SPREAD dans le quartier de Shimokitazawa à Tokyo, l'événement proposait des tapis installés au sol. Les invités ont pu lire leurs propres livres dans la position de leur choix : assis, allongés ou appuyés contre les murs.

Pendant l'événement, une musique électronique douce, propice à la lecture, a été diffusée. Les organisateurs ont permis aux participants d'apporter leurs propres livres, tout en offrant la possibilité d'acheter des ouvrages recommandés pour lire les mêmes titres que les autres invités.

Avec JUCY BOOK RAVE, les organisateurs ont cherché à créer un nouvel espace et une nouvelle atmosphère pour la lecture. C'est pourquoi cet événement a été décrit comme une expérience visant à tester la lecture dans un environnement de club, plutôt qu'une simple rencontre littéraire.