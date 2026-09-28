Domination absolue aux Jeux asiatiques : l'Ouzbékistan qualifie 7 boxeurs en demi-finales !

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Domination absolue aux Jeux asiatiques : l'Ouzbékistan qualifie 7 boxeurs en demi-finales !

Aux prestigieux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya au Japon, les quarts de finale de boxe sont terminés, révélant tous les demi-finalistes en lice pour les médailles. L'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan a prouvé une fois de plus son statut de leader continental, devenant l'équipe avec le plus grand nombre de représentants à ce stade décisif.

Nos 7 compatriotes ont poursuivi leur ascension vers le podium, garantissant au moins une médaille de bronze. Si l'équipe de Chine a égalé l'Ouzbékistan avec 7 boxeurs, les principaux rivaux comme l'Inde (6), le Kazakhstan (5) et le pays hôte, le Japon (4), complètent le dernier carré.

« 7 demi-finalistes, supériorité sur le Kazakhstan et médailles garanties » : 5 points clés du programme de boxe

Indicateurs officiels les plus importants après les quarts de finale sur les rings d'Aichi-Nagoya :

  • L'Ouzbékistan au sommet : 7 boxeurs ouzbeks en demi-finales, garantissant au moins 7 médailles pour notre délégation ;

  • Compétition égale avec la Chine : L'équipe de Chine partage également le leadership avec l'Ouzbékistan avec 7 boxeurs ;

  • Avance de 2 boxeurs sur le Kazakhstan : Le Kazakhstan, rival historique sur le continent, a qualifié 5 sportifs pour les demi-finales ;

  • Activité de l'Inde et du Japon : L'Inde avec 6 représentants et le Japon, pays hôte, avec 4, ont atteint le seuil de la finale ;

  • 14 pays dans la zone des médailles : Au total, les sportifs de 14 pays se battront pour le podium dans la suite de la compétition.

Jeux asiatiques : Classement des pays qualifiés en demi-finales de boxe

À Aichi-Nagoya répartition complète des pays selon les résultats des quarts de finale :

Rang et pays

Nombre de demi-finalistes

Statut de médaille garantie

Ouzbékistan

7

Résultat le plus élevé (Domination absolue)

Chine

7

Résultat le plus élevé (Égalité avec l'Ouzbékistan)

Inde

6

Dans le top 3, concurrent sérieux

Kazakhstan

5

Quatrième place, résultat inférieur aux attentes

Japon (hôte)

4

Participation positive en tant qu'hôte

Tadjikistan, Corée du Sud, Corée du Nord

2 chacun

Résultats de niveau intermédiaire

Jordanie, Vietnam, Taipei chinois

2 chacun

Petits groupes ayant passé les qualifications

Philippines, Iran, Thaïlande

1 chacun

Participation limitée et espoir unique

Analyse de la boxe et du sport : Pourquoi le résultat de l'Ouzbékistan définit-il la suprématie sur le continent ?

Conclusions des commentateurs internationaux, entraîneurs et experts sportifs :

  • « La classe supérieure constante de l'école de boxe ouzbèke » : L'accès de 7 boxeurs aux demi-finales montre que le parcours victorieux de notre équipe nationale aux Jeux olympiques de Parisn'est pas un hasard, et qu'avec un effectif renouvelé, elle reste la force majeure du continent à Aichi-Nagoya ;

  • Avantage dans la rivalité avec le Kazakhstan : Dans le derby de boxe ouzbeko-kazakh qui dure depuis des années, entrer en demi-finale avec un score de 7 contre 5 fait pencher l'avantage psychologique totalement du côté de l'Ouzbékistan ; cette différence affecte directement le nombre de médailles d'or au classement général ;

  • Le facteur Chine et la course aux médailles d'or : Le fait que la Chine ait également 7 boxeurs signifie que les principaux duels finaux se dérouleront entre les boxeurs ouzbeks et chinois ; cette situation exige du staff technique de notre équipe une planification tactique encore plus calme et précise.

Selon vous, combien de nos 7 boxeurs qualifiés en demi-finales remporteront la médaille d'or et hisseront le drapeau de l'Ouzbékistan au sommet du podium ? Pouvons-nous à nouveau prendre la première place incontestée au classement général de la boxe ? Laissez vos avis en commentaires et partagez l'analyse de ce résultat fier du sport ouzbek avec tous les fans !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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