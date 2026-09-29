Les flagships Honor Magic 9 enregistrent des ventes records en Chine

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Les flagships Honor Magic 9 enregistrent des ventes records en Chine

Honor a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de smartphones flagships, les Honor Magic 9, et les premiers résultats témoignent d'un immense intérêt sur le marché. Selon ixbt.com, la nouvelle série a suscité une demande bien supérieure aux attentes, surpassant largement les performances de la génération précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon le rapport officiel de l'entreprise, les appareils ont enregistré des résultats exceptionnels dans les dix minutes suivant leur mise en vente sur toutes les principales plateformes. En particulier, le volume des ventes en ligne a été 194 % plus élevé que celui de la gamme Honor Magic 8 lancée l'année dernière sur la même période.

Les experts soulignent que les modèles de nouvelle génération se vendent presque trois fois plus vite que les flagships de l'an dernier. Ce succès massif s'explique par l'amélioration significative des caractéristiques techniques des smartphones et leur adaptation aux besoins des utilisateurs.

La nouvelle gamme de modèles et leurs capacités

La série de flagships nouvellement présentée comprend plusieurs appareils avancés, notamment le Honor Magic 9, le Magic 9 Super Edition et la version la plus performante, le Magic 9 Pro Max. Chaque modèle attire les acheteurs par ses avantages techniques.

En particulier, le Magic 9 Pro Max, l'un des modèles les plus avancés de la gamme, est équipé de la plus grande batterie de son histoire. Avec une capacité de 11 000 mAh, ce smartphone devient l'un des flagships les plus endurants du marché actuel.

Parallèlement, le Honor Magic 9, modèle de base de la gamme, a également bénéficié de mises à jour majeures par rapport à la génération précédente. Ce modèle est équipé de deux puissants modules photo de 200 MP, comme la version Pro Max, permettant une capture d'image de haute qualité.

Un flagship compact et ses perspectives

Les dimensions et la puissance du nouveau modèle de base sont également remarquables. Avec une diagonale d'écran de seulement 6,37 pouces, cet appareil se distingue par sa capacité à intégrer une batterie massive de 8000 mAh.

Grâce à ces caractéristiques, le Honor Magic 9 est reconnu comme un véritable flagship compact capable de rivaliser avec le Galaxy S26 en termes de dimensions. Ce démarrage audacieux sur le marché chinois devrait renforcer davantage la position de la marque à l'échelle mondiale.

HonorHonor Magic 9SmartphonesTechnologiesMarché Chinois
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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