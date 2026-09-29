Une femme explique la peau foncée de son bébé par la consommation excessive de café de son mari

En Floride du Sud, une femme de 22 ans aurait vécu une situation inhabituelle après avoir donné naissance à un fils à la peau foncée. La couleur de peau du bébé a surpris son mari.

Selon les informations, l'homme a demandé à sa femme pourquoi le bébé avait cette couleur de peau. Elle a affirmé que c'était dû à la grande quantité de café que son mari avait consommée pendant sa grossesse. L'homme a d'abord cru à cette explication et s'est senti coupable d'avoir eu des doutes.

Il est noté que le couple est marié depuis huit mois. Malgré cela, ils continuent de vivre ensemble. L'homme témoignerait de l'affection et prendrait soin de son nouveau-né.

Cet événement a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. Cependant, certains détails de l'histoire n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes et fiables.