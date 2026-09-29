Une femme explique la peau foncée de son bébé par la consommation excessive de café de son mari

·47·Monde
Une femme explique la peau foncée de son bébé par la consommation excessive de café de son mari

En Floride du Sud, une femme de 22 ans aurait vécu une situation inhabituelle après avoir donné naissance à un fils à la peau foncée. La couleur de peau du bébé a surpris son mari.

Selon les informations, l'homme a demandé à sa femme pourquoi le bébé avait cette couleur de peau. Elle a affirmé que c'était dû à la grande quantité de café que son mari avait consommée pendant sa grossesse. L'homme a d'abord cru à cette explication et s'est senti coupable d'avoir eu des doutes.

Il est noté que le couple est marié depuis huit mois. Malgré cela, ils continuent de vivre ensemble. L'homme témoignerait de l'affection et prendrait soin de son nouveau-né.

Cet événement a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. Cependant, certains détails de l'histoire n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes et fiables.

Floride du SudCouleur de peau foncéeCafé pendant la grossesseFemme de 22 ansFaits divers
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une adolescente de 14 ans souffre pendant des mois après avoir utilisé des produits anti-âgeUne adolescente de 14 ans souffre pendant des mois après avoir utilisé des produits anti-âge13 septembre 00:07Une jeune femme de 20 ans attaquée par un chien qu'elle connaissait depuis des annéesUne jeune femme de 20 ans attaquée par un chien qu'elle connaissait depuis des années29 août 15:22La mariée couverte de 52 kg d'or lors d'un mariage à Van témoigne contre son mariLa mariée couverte de 52 kg d'or lors d'un mariage à Van témoigne contre son mari16 septembre 19:21Trump change radicalement d'image : du blond emblématique au châtain foncéTrump change radicalement d'image : du blond emblématique au châtain foncé7 septembre 21:59Une femme enceinte ayant tué son mari totalement acquittée par la justiceUne femme enceinte ayant tué son mari totalement acquittée par la justice12 août 18:42Une femme devenue mère 8 fois pour échapper à la justiceUne femme devenue mère 8 fois pour échapper à la justice20 mai 06:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils