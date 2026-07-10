Ali Khamenei enterré en privé : Le nouveau dirigeant mystérieux et l'Iran au bord de la guerre

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Les funérailles de l'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei ont eu lieu à huis clos à Mashhad. Les cérémonies d'adieu au dirigeant, tué lors d'une frappe aérienne américaine et israélienne contre sa résidence, ont duré six jours. La situation au Moyen-Orient s'est à nouveau tendue, avec le début d'échanges de tirs directs entre les États-Unis et l'Iran. Zamin.uz a rassemblé les détails les plus importants de ce processus historique et inquiétant.

Dernière demeure : Le sanctuaire sacré et 20 millions de personnes en deuil

Ali Khamenei a été enterré dans l'enceinte du sanctuaire de l'Imam Reza à Mashhad, l'un des lieux les plus sacrés pour les musulmans chiites. Les membres de sa famille, tués lors de la même frappe, y ont également été inhumés. Il est à noter que l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère en 2024, est également enterré dans ce complexe.

Les cérémonies de deuil se sont déroulées dans plusieurs villes, notamment Téhéran, Qom, ainsi que Najaf et Karbala en Irak. Selon les données officielles, rien qu'à Téhéran, la cérémonie d'adieu a rassemblé jusqu'à 20 millions de personnes.

Pourquoi le nouveau dirigeant Mojtaba Khamenei ne se montre-t-il pas en public ?

Bien que le poste de guide suprême soit revenu à Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, il n'est pas apparu en public depuis la frappe aérienne du 28 février. Il ne s'est pas montré durant les jours de deuil. Les médias internationaux avancent deux hypothèses principales sur sa longue absence :

Première hypothèse : Il pourrait avoir été gravement blessé lors de la frappe aérienne qui a tué son père, tout en restant capable d'exercer ses fonctions.

Seconde hypothèse : En raison du risque d'une nouvelle tentative d'assassinat par Israël, les services de sécurité iraniens ont strictement limité ses apparitions publiques pour garantir sa sécurité.

Selon l'agence Fars iranienne, la première apparition officielle du nouveau dirigeant est attendue le 19 juillet lors d'une cérémonie commémorative à Qom. Il est prévu qu'il y prononce un discours en mémoire de son père.

Moyen-Orient en feu : Trump met fin aux négociations

Le président américain Donald Trump avait annoncé une pause d'une semaine dans les négociations en raison du deuil en Iran, reconnaissant que l'afflux de personnes était plus important que prévu. Cependant, à peine deux jours plus tard, la situation a atteint un point de rupture.

Chronique des affrontements militaires : L'Iran a attaqué plusieurs pétroliers dans le détroit d'Ormuz, justifiant cela par le fait que les navires naviguaient sans accord avec Téhéran.

En réponse, les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre les installations côtières du Corps des gardiens de la révolution islamique.

L'Iran a riposté par des attaques de missiles contre des bases militaires américaines à Bahreïn et au Koweït.

Lors du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump a déclaré fermement qu'aucun cessez-le-feu n'était en vigueur avec l'Iran et qu'il n'avait aucune intention de mener d'autres négociations avec Téhéran. Malgré cela, des représentants de l'administration américaine affirment que, malgré les échanges de tirs intenses, des canaux diplomatiques secrets entre les parties restent ouverts.