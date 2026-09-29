Un robot humanoïde capable de pleurer a été présenté en Chine (vidéo)

Des développeurs chinois ont présenté Yansyn-X2, un robot humanoïde capable d'analyser l'état émotionnel d'une personne et d'y réagir de manière appropriée. C'est ce qu'a rapporté hi-tech.mail.

Pendant la conversation, le robot analyse les paroles, le ton de la voix et l'état émotionnel de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur raconte un événement triste, Yansyn-X2 peut afficher une expression faciale empathique et même verser des larmes.

La fonction de pleurs du robot fonctionne grâce à un système microfluidique spécial. Un mécanisme installé dans la zone des yeux produit des larmes artificielles, créant une apparence similaire aux pleurs humains.

Les développeurs soulignent que le but du robot n'est pas d'éprouver de véritables émotions, mais d'identifier l'état émotionnel de l'humain pour y répondre de façon adaptée. À l'avenir, il est prévu d'améliorer ses expressions faciales et autres manifestations émotionnelles.

Yansyn-X2 a été présenté en avril 2026 par l'entreprise chinoise Yanxi Technology. En septembre, le robot a été exposé lors d'un événement à Shanghai, où sa capacité à pleurer a attiré l'attention.

Selon certaines informations, la version haut de gamme du robot coûte environ 400 000 à 500 000 yuans, soit environ 55 000 à 70 000 USD.