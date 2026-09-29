Une mère qui avait du mal à distinguer ses jumeaux a trouvé une méthode insolite pour ne plus les confondre

·5·Monde
Une mère qui avait du mal à distinguer ses jumeaux a trouvé une méthode insolite pour ne plus les confondre

La méthode inhabituelle trouvée par une mère qui avait du mal à distinguer ses jumeaux identiques est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sur la photo devenue virale sur Internet, on peut voir des jumeaux avec des cheveux coupés en forme de chiffres « 1 » et « 2 ». La mère a inventé cette méthode pour éviter de confondre ses enfants. Elle explique qu'ils se ressemblent tellement qu'elle ne savait souvent plus qui était l'aîné et qui était le cadet.

C'est pourquoi, lors de leur coupe de cheveux, elle a fait couper les cheveux de l'un en forme de « 1 » et ceux de l'autre en forme de « 2 ». La photo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions des utilisateurs.

Beaucoup ont trouvé la solution de la mère amusante, mais aussi assez pratique. Certains ont commenté : « Maintenant, il est impossible de les confondre ».

Ainsi, une simple coupe de cheveux est devenue une méthode insolite et célèbre sur Internet pour distinguer des jumeaux.

Shu tariqa, oddiy soch turmagi egizaklarni ajratishning internetda mashhur bo‘lgan g‘ayrioddiy usuliga aylandi.

JumeauxDistinguer les enfantsNumérotation capillaireTendance InternetInsolite
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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