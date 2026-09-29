Le Samsung Galaxy S27 Ultra abandonne le zoom optique 3x

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Le Samsung Galaxy S27 Ultra abandonne le zoom optique 3x

Samsung prévoit d'apporter des changements importants à la configuration des caméras de ses futurs smartphones phares. Selon des initiés, le Samsung Galaxy S27 Ultra, l'un des modèles les plus populaires, abandonnera complètement le téléobjectif 3x traditionnel. Ce changement devrait modifier l'approche de l'entreprise en matière de technologie de photographie mobile et offrir de nouvelles possibilités aux utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ice Universe, le dispositif de nouvelle génération intégrera un mécanisme passant directement du zoom optique 1x de la caméra principale au téléobjectif 5x. Ainsi, le mode zoom optique 3x dédié ne sera pas conservé. Cette décision pourrait être liée à la nécessité d'optimiser davantage la structure interne et les modules optiques du flagship.

Capacités de l'appareil photo et nouveaux capteurs

Techniquement, la caméra principale du nouveau Samsung Galaxy S27 Ultra sera équipée d'un capteur ISOCELL HP6 spécial. Ce composant est une version HPC spécifiquement adaptée aux flagships Samsung, et il devrait améliorer encore la qualité des images. Parallèlement, le téléobjectif 5x restera inchangé, conservant le même capteur et la même ouverture f/2.9 que les modèles de la génération précédente.

Les experts soulignent que cette redistribution des capacités optiques de l'appareil affectera le processus de prise de vue d'objets éloignés lors d'une utilisation quotidienne. La suppression du zoom intermédiaire 3x pourrait entraîner une augmentation du rôle des fonctions de zoom numérique ou une dépendance accrue aux capacités haute résolution du capteur principal.

Changements dans la gamme de couleurs

En plus de l'optique des caméras, les ingénieurs de Samsung travaillent sur des algorithmes de traitement d'image. Selon les informations préliminaires, la caméra du Galaxy S27 Ultra se distinguera par un rendu des couleurs plus chaud. Si les modèles précédents, comme le Galaxy S26 Ultra, offraient des images aux tons relativement froids, la température de couleur sur le nouveau smartphone basculera nettement vers des tons plus chauds.

Cette différence est particulièrement visible lors de la comparaison de la même scène prise avec différents appareils. Ce changement dans la gamme de couleurs contribuera à rendre les clichés plus naturels et attrayants, car les utilisateurs préfèrent souvent des couleurs plus chaudes et plus vives.

Bien que Samsung n'ait pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, les informations des initiés indiquent clairement les orientations principales des futurs appareils phares. Pour les passionnés de technologie, de tels changements sont considérés comme une étape importante dans le monde de la photographie mobile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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