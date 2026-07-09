L'Iran bombardé sur ordre de Trump : l'Iran riposte avec des missiles sur les bases américaines

La situation au Moyen-Orient a atteint son paroxysme. Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a annoncé de nouvelles frappes aériennes majeures contre des cibles sur le territoire iranien. Plus grave encore, l'ordre de ces attaques a été donné personnellement par le président américain Donald Trump. En réponse, l'Iran a immédiatement frappé les bases militaires américaines dans la région avec des missiles. Zamin.uz a rassemblé les détails de ce dangereux affrontement militaire.

Les États-Unis ont détruit plus de 80 cibles iraniennes

Bien que l'armée américaine garde secrètes les coordonnées précises de l'opération, elle a déclaré que son objectif principal était d'affaiblir considérablement les capacités militaires de l'Iran dans le détroit d'Ormuz.

Selon les données du CENTCOM, en peu de temps, sur le territoire iranien, plus de 80 cibles ont été violemment frappées. La liste des cibles détruites est la suivante :

Systèmes de défense aérienne (PVO) iraniens ;

Réseaux de commandement et de communication ;

Stations radar côtières et complexes de missiles antinavires ;

Appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) plus de 60 vedettes militaires rapides.

Washington qualifie cette mesure de réponse légitime aux attaques de drones et de missiles contre des navires de commerce internationaux et trois pétroliers dans le détroit d'Ormuz. En outre, les États-Unis ont rétabli les sanctions contre le pétrole iranien qui avaient été levées il y a seulement deux semaines.

La vengeance de l'Iran : les bases américaines au Koweït et à Bahreïn bombardées

Après les frappes massives américaines, les responsables de Téhéran ont accusé les États-Unis d'avoir violé le mémorandum en vigueur sur la garantie de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré que Washington avait fait échouer les accords par ses actions militaires unilatérales et que Téhéran défendrait sa souveraineté jusqu'au bout.

Peu après, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé le début des mesures de représailles. Les gouvernements du Koweït et de Bahreïn ont confirmé que des missiles balistiques avaient été tirés par l'Iran sur leurs territoires. La partie iranienne n'a pas caché que les frappes visaient précisément les installations militaires américaines situées dans ces pays.

Donald Trump : « Je ne veux plus travailler avec eux »

Rencontrant des journalistes en marge du sommet de l'OTAN, le président américain Donald Trump a fermement souligné que l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran était officiellement terminé :

« Je ne veux plus traiter avec eux. Dialoguer avec les responsables iraniens est une pure perte de temps. »

Dans le même temps, Trump a ajouté qu'il n'empêcherait pas les négociateurs américains de maintenir le contact avec Téhéran s'ils jugeaient cela absolument nécessaire.

L'économie mondiale en danger : le détroit d'Ormuz est-il en train de fermer ?

La situation dans le détroit d'Ormuz, artère principale du transport pétrolier mondial, est actuellement extrêmement grave. L'Iran n'autorise pas les pays occidentaux à déminer le détroit. Par conséquent, les navires de commerce sont contraints de naviguer uniquement par deux couloirs étroits et dangereux.

Indicateur Situation actuelle (après la crise) Volume de transport Moins de la moitié du niveau d'avant le début des opérations américaines et israéliennes contre l'Iran. Sécurité de navigation Les navires naviguent sous la menace de mines marines et d'attaques soudaines de drones.

Selon les experts, si les affrontements militaires directs entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent, le prix du pétrole sur le marché mondial pourrait monter en flèche.