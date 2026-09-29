Lamine Yamal révèle sa conversation avec Lionel Messi après la finale de la Coupe du Monde 2026

La star de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone, Lamine Yamal, a révélé les détails de sa conversation émouvante avec Lionel Messi après la finale de la Coupe du Monde 2026. Dans une interview accordée au Guardian, le prodige de 19 ans a raconté ce qu'il a dit à la légende argentine après la victoire. Ce match a non seulement offert le titre à l'Espagne, mais est devenu le symbole d'un passage de témoin dans le football mondial, rapporte Goal.com. rapporte .

Rappelons que la finale du tournoi, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a été intense. Dans un dénouement dramatique, un but décisif de Ferran Torres en prolongation a offert la victoire à l'Espagne. Ce sacre confirme le statut de Yamal comme le jeune joueur le plus brillant au monde. En revanche, cette défaite marque une fin triste pour la carrière internationale de Lionel Messi, âgé de 39 ans.

Les scènes sur le terrain après le match ont captivé le monde entier : d'un côté, un Messi en larmes, et de l'autre, un Yamal ivre de bonheur. Dans ce moment de célébration, le produit du centre de formation du FC Barcelone a tenu à aller voir son aîné pour un échange sincère. Selon Yamal, il voulait reconnaître la place unique de la légende dans l'histoire du sport.

Une gratitude sincère et des mots touchants

Le jeune ailier a souligné que son geste n'était pas une mise en scène pour les caméras. Il a agi par pure émotion, sans chercher l'attention des spectateurs.a expliqué Lamine Yamal au Guardian. Il a ajouté que cette démarche répondait à un besoin intérieur plutôt qu'à une simple volonté de faire une belle photo.

Lors de la discussion, la célèbre photo devenue un mème internet a été évoquée. Le cliché d'archives montrant Lionel Messi donnant le bain à Lamine alors bébé est devenu une légende du folklore footballistique. Cependant, Yamal a admis qu'il était initialement opposé à la publication de cette image et avait demandé à son père de la supprimer.

L'ailier a expliqué qu'il voulait éviter les comparaisons excessives et la pression à l'époque. "Je ne voulais pas être Messi, je voulais juste être Lamine," dit-il. Le joueur a souligné qu'il visait à tracer son propre chemin et à atteindre les sommets par son propre travail. Aujourd'hui, il a atteint son objectif, devenant champion du monde et s'imposant parmi les meilleurs joueurs de la planète.