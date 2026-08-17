L’Iran annonce une récompense pour capturer des militaires américains

L’armée iranienne a annoncé qu’elle verserait une récompense financière aux personnes qui captureraient ou tueraient des militaires américains. Des médias internationaux ont rapporté cette information en citant l’agence de presse iranienne IRNA.

Selon le commandant de l’armée iranienne, le général de division Amir Hatami, toute personne qui capturerait, tuerait ou remettrait aux autorités compétentes un militaire américain entré sur le territoire iranien recevrait une récompense de 30 000 dollars. Hatami a déclaré que cette décision avait été prise après de nombreuses demandes de soutien financier formulées par des citoyens.

Le responsable militaire iranien a également indiqué que le montant de la récompense serait doublé pour les femmes, pouvant atteindre 60 000 dollars. Il n’a toutefois fourni aucun détail précis sur le moment et le lieu où les militaires américains pourraient être pris pour cible.

Par ailleurs, Hatami aurait proposé de racheter à un prix deux fois supérieur à celui du marché les armes utilisées contre les militaires américains et de les remplacer par de nouvelles armes.

Cette déclaration intervient alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran restent très élevées. Hatami avait déjà affirmé que les forces iraniennes riposteraient durement si les troupes américaines entraient sur le territoire iranien.

Pour l’heure, aucune information confirmée ne fait état du déploiement de forces terrestres américaines sur le territoire iranien. Le mécanisme concret de versement de la récompense annoncée n’a donc pas été précisé.