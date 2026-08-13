Poutine arrête son cortège et échange avec des habitants de Novossibirsk (vidéo)

Lors de sa visite à Novossibirsk, le président russe Vladimir Poutine a arrêté son cortège pour échanger avec des habitants qui l’attendaient au bord de la route. La vidéo correspondante a circulé en ligne le 11 août.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le président s’entretenir brièvement, notamment avec les enfants venus l’accueillir. Selon des témoins, certains enfants ont attendu l’arrivée de Poutine au bord de la route pendant plus de deux heures.

Poutine a serré la main des habitants de Novossibirsk. Il a également répondu à la demande de Vania et a pris une photo avec lui. Le chef de l’État a souhaité à l’écolier réussite pour la nouvelle année scolaire.

Les habitants ont remercié le président pour cet échange et lui ont souhaité une bonne santé.

« Vous êtes le meilleur ! », a crié l’un des habitants en prenant congé.

Après avoir échangé quelques mots et salué les habitants, Poutine a regagné son cortège et poursuivi sa visite.