Un couple ayant abandonné sa fille à une nourrice pendant 13 ans déchu de ses droits parentaux

Dans la province du Shanxi, en Chine, un couple qui a laissé sa fille sous la garde d'une nourrice pendant 13 ans a été déchu de ses droits parentaux par décision de justice. La femme qui a élevé l'enfant au fil des années a été nommée tutrice légale. Wccdaily a rapporté cette information.

La fille est née en 2012. Peu de temps après, ses parents ont engagé une nourrice nommée Zhang pour s'occuper de l'enfant. En 2014, le couple a déclaré ne pas pouvoir élever la fille et a demandé à la nourrice de l'emmener temporairement chez elle dans le Shanxi.

Cependant, avec le temps, les tentatives pour ramener l'enfant sous la garde de ses parents ont échoué. La nourrice a essayé à plusieurs reprises de ramener la fille chez ses parents, mais ces derniers ont refusé de l'accueillir.

Selon les documents judiciaires, jusqu'en 2017, les parents envoyaient occasionnellement de l'argent pour les dépenses de la fille. Ensuite, ces paiements ont complètement cessé. Parallèlement, ils ont cessé de s'intéresser à la vie et à l'éducation de l'enfant.

La fille est restée sans documents officiels

Comme la garde de l'enfant n'a pas été officiellement enregistrée par les parents, la fille n'a pas pu s'inscrire à son lieu de résidence pendant 13 ans.

Cette situation a également affecté son éducation et ses autres droits sociaux. Sans statut officiel complet à l'école, la fille est restée sans assurance sociale. Par conséquent, elle n'a même pas pu passer certaines procédures officielles requises pour les examens d'entrée au lycée.

Face à l'aggravation du problème, la nourrice a fait appel au parquet. Sa plainte a été soutenue et l'affaire a été portée devant le tribunal.

Le tribunal a également pris en compte le souhait de l'enfant

Au cours du procès, il a été établi que la fille vivait avec Zhang depuis de nombreuses années, qu'elle considérait sa famille comme la sienne et qu'elle souhaitait rester dans cette maison.

Par la suite, le tribunal a rendu une décision privant les parents biologiques de leurs droits parentaux. La nourrice, qui s'est occupée de la fille pendant des années, a été nommée tutrice légale.

Après la décision, les autorités locales ont également aidé à préparer les documents nécessaires pour l'enfant et à rétablir son statut juridique.

De plus, le père et la mère qui ont abandonné leur fille ont été tenus responsables. Ils ont été condamnés à six mois de contrôle correctionnel .

Ainsi, la fille, élevée par la nourrice pendant 13 ans, reste désormais sous sa tutelle officielle.