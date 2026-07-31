Un enfant d'un an meurt dans un bain bouillant pendant que sa mère sortait avec son petit ami

Un tribunal de Californie, aux États-Unis, a rendu son verdict dans une affaire tragique concernant la mort d'un enfant d'un an. Samantha Garver, 26 ans, et son compagnon Sergio Mena, 34 ans, ont plaidé coupables de meurtre au deuxième degré et de maltraitance sur mineur.

Selon l'enquête, le 30 septembre 2023, Sergio Mena a placé le petit Henry Whitley-Brown, âgé d'un an, dans une baignoire remplie d'eau bouillante avant de quitter la maison. Il serait parti pour se procurer de la drogue. Aucun médecin n'a été appelé pour l'enfant, qui présentait de graves brûlures ; on s'est contenté de lui appliquer une simple pommade sur les zones brûlées.

Ce n'est que le lendemain, lorsque la respiration de l'enfant a ralenti, qu'une ambulance a été appelée. Les médecins ont trouvé Henry en arrêt cardiaque, en état de déshydratation sévère et dans un état critique. Il n'a pas pu être sauvé.

Au cours de l'enquête, il a été révélé que l'enfant avait déjà subi des violences régulières par le passé. L'expertise a mis en évidence des traces de brûlures de deuxième et troisième degrés, des bleus ainsi que plusieurs fractures en cours de guérison sur son corps. Les services de protection de l'enfance ont confirmé que la mort était due à la violence et à la négligence.

Selon le jugement du tribunal, Sergio Mena a été condamné à 21 ans de prison et Samantha Garver à 14 ans de réclusion. Le parquet a souligné que ce verdict rendait justice et garantissait que les coupables ne pourraient plus nuire à aucun autre enfant.