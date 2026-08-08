Un aéro-taxi sans pilote vole pour la première fois au Kazakhstan avec un passager

Au Kazakhstan, une nouvelle étape importante vers les transports du futur a été franchie. À Astana, pour la première fois dans l’histoire du pays, un taxi aérien sans pilote avec un passager à bord a effectué un vol. Le ministère des Transports de la République du Kazakhstan l’a annoncé.

Dans le cadre du tournoi international « Jeux du futur — 2026 », au-dessus d’une zone spécialement délimitée dans la capitale, un appareil électrique à décollage et atterrissage verticaux, de modèle EH216-S

a réalisé un vol de démonstration. Cet essai constitue la première vérification de ce type de technologie en conditions réelles au Kazakhstan et a démontré les possibilités du transport de passagers sans pilote. L’EH216-S est conçu pour transporter simultanément deux passagers. Il peut atteindre une vitesse de 130 kilomètres par heure et parcourir jusqu’à 35 kilomètres en mode autonome.

Le gouvernement étudie d’abord la possibilité de lancer au Kazakhstan des vols de démonstration et des vols touristiques d’une durée de 5 à 30 minutes au-dessus des sites naturels, culturels et historiques remarquables du pays. À l’avenir, ces taxis aériens pourraient devenir un élément du système de transport urbain et compléter les modes de déplacement existants.

La nouvelle technologie devrait être utilisée non seulement pour le transport de passagers, mais aussi dans les domaines des secours médicaux d’urgence, de la livraison de médicaments, des opérations de recherche et de sauvetage, de la lutte contre les incendies et de la logistique .

Un autre axe important du projet consiste à localiser au Kazakhstan, grâce à la coopération internationale, la production d’appareils sans pilote destinés au transport de passagers. Cette initiative devrait contribuer à créer de nouvelles capacités de production de haute technologie et des emplois supplémentaires, ainsi qu’à élargir la coopération industrielle.

Selon le ministère des Transports, le cadre réglementaire nécessaire à la mise en place de la mobilité aérienne urbaine a également été élaboré. Des modifications pertinentes ont été apportées à la législation concernant les taxis aériens eVTOL, les vertiports et les systèmes de gestion du trafic aérien sans pilote.