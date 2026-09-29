Une retraitée kazakhe condamnée à une amende pour avoir colporté des rumeurs sur sa voisine

·6·Monde
Une retraitée kazakhe condamnée à une amende pour avoir colporté des rumeurs sur sa voisine

À Karaganda, au Kazakhstan, une retraitée de 66 ans a été condamnée par le tribunal pour avoir diffusé de fausses informations sur sa voisine de 34 ans. C'est ce qu'a rapporté Stan.kz .

Il s'est avéré que la femme de 34 ans avait déposé plainte auprès de la police, se plaignant que sa voisine propageait régulièrement des informations mensongères portant atteinte à son honneur.

L'agent de quartier a enquêté sur la plainte et interrogé les résidents de l'immeuble. Plusieurs voisins ont confirmé que des rumeurs circulaient et que c'était la retraitée de 66 ans qui les propageait.

Par la suite, la retraitée a été convoquée au poste de police et a admis avoir colporté ces rumeurs. L'affaire a été transmise au tribunal.

Au tribunal, il a été établi que la retraitée avait répandu de fausses informations selon lesquelles l'enfant de sa voisine n'était pas de son mari. Ces propos ont été qualifiés de diffamation portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la victime.

Le tribunal a reconnu la retraitée coupable de diffamation, lui infligeant initialement une amende de 160 indicateurs mensuels de calcul, soit 692 000 tenges. Cependant, son âge et le fait qu'il s'agisse d'une première infraction ont été retenus comme circonstances atténuantes.

En conséquence, l'amende a été réduite de 30 %, s'élevant à 484 400 tenges. La décision de justice est entrée en vigueur.

KazakhstanKaragandaRetraitéeDiffamationFausses Informations
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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