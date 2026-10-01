Malgré les récentes sanctions sévères imposées par la Premier League à Manchester City pour des irrégularités financières et les débats passionnés dans le monde du football, l'attaquant vedette de l'équipe, Erling Haaland, ne semble nullement perturbé par la situation. Selon Goal.com, le buteur norvégien est actuellement avec sa sélection nationale et se concentre entièrement sur les prochains matchs officiels. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il est de notoriété publique qu'une vive polémique a éclaté dans le monde du football après que la direction de la Premier League a confirmé plusieurs irrégularités dans les activités financières du club mancunien. Les enquêtes concernent principalement les activités passées du club, et l'attaquant, arrivé à l'Etihad Stadium en 2022, n'était pas présent dans l'équipe durant la majeure partie de la période sous examen. Néanmoins, en tant que star la plus brillante du club, il reste au centre de ces événements.

L'ambiance en équipe nationale et l'avis de ses coéquipiers

Le fait qu'Erling Haaland ait été délibérément tenu à l'écart de l'attention médiatique après le récent match contre le Portugal a suscité diverses rumeurs. Cependant, ses coéquipiers en équipe nationale insistent sur le fait que le joueur n'est pas distrait par les problèmes de son club. En particulier, le défenseur de Brentford, Kristoffer Ajer, a déclaré dans une interview que l'état d'esprit de l'attaquant n'a pas changé et qu'il est toujours aussi enthousiaste.

Selon Ajer, Erling attend le résultat final comme tout le monde, mais montre que son seul et unique objectif actuel est l'intérêt de l'équipe nationale. Le défenseur a souligné que son coéquipier apporte toujours une énergie positive et de la joie au groupe, et que malgré son statut de star mondiale, son caractère n'a pas changé d'un iota.

Des matchs importants de Ligue des nations à venir

L'état d'esprit déterminé et serein d'Erling Haaland est crucial avant les prochains matchs de l'équipe nationale de Norvège. Dans le cadre de la Ligue des nations, les Norvégiens se préparent à disputer un match décisif à l'extérieur contre le Pays de Galles. Cette rencontre, qui se déroulera au Cardiff City Stadium, est d'une grande importance pour l'équipe afin d'améliorer sa situation dans le groupe.

Rappelons que l'équipe nationale de Norvège a été battue par le Portugal lors de la dernière journée. Malgré cela, Haaland continue d'afficher des résultats élevés avec sa sélection. En marquant un but contre le Portugal et deux contre le Danemark, il a porté son total de buts en équipe nationale à 65 en 57 matchs. Actuellement, la Norvège occupe la deuxième place du groupe 4 de la Ligue A avec 3 points.