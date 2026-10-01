Auprès du Premier ministre en chemise ensanglantée : le plombier ordinaire qui a sauvé un vol de Flydubai d'une tragédie

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Auprès du Premier ministre en chemise ensanglantée : le plombier ordinaire qui a sauvé un vol de Flydubai d'une tragédie

En route de Dubaï vers Tel-Aviv, Flydubai les détails d'un incident terrifiant survenu à bord d'un avion de la compagnie aérienne captivent le monde entier. Le citoyen qui a sauvé les passagers d'un crash inévitable lors d'une attaque armée contre le pilote dans le cockpit a été officiellement reçu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Le passager héroïque, un plombier de profession, est arrivé à la rencontre vêtu du t-shirt blanc qu'il portait lors de ce tragique événement, sur lequel les taches de sang étaient encore clairement visibles. Il s'agit de Yaniv Hayoun a-t-il été révélé.

L'intrusion dans le cockpit et les moments de vie ou de mort

Yaniv Hayoun a raconté personnellement au Premier ministre comment les événements se sont déroulés. Ayant remarqué le chaos et l'attaque sanglante dans le cockpit, Hayoun a agi sans une seconde d'hésitation :

  • Neutraliser l'assaillant : Il a fait irruption dans le cockpit, a saisi l'assaillant armé par derrière avec une technique d'étranglement (chokehold), l'a immobilisé et désarmé.

  • Tirer sur le manche : Alors que l'avion risquait de piquer du nez à la suite de l'attaque, il a immédiatement tiré le manche de commande vers lui, empêchant ainsi la chute brutale de l'appareil.

« Les documentaires sur les accidents aériens m'ont aidé »

Hayoun n'a aucune formation en aviation ni aucune préparation militaire spéciale. Lorsque Netanyahou lui a demandé comment il avait pu piloter l'avion dans une situation aussi critique sans expérience professionnelle, sa réponse a stupéfié tout le monde :

« Je n'ai aucune connaissance particulière, je suis un simple plombier. Mais je regardais beaucoup de documentaires sur les enquêtes sur les accidents aériens à la télévision. C'est grâce à ces émissions que je savais comment tenir le manche de commande en cas d'urgence. »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a souligné que la rapidité, le grand courage et le sang-froid de Yaniv Hayoun ont directement sauvé la vie de centaines de personnes, lui exprimant une gratitude infinie au nom de tout le pays et l'a personnellement serré dans ses bras.

Avec l'aide d'autres pilotes passagers à bord, d'Arabie Saoudite l'enquête sur cette tentative d'attentat terroriste est en cours par les services de sécurité israéliens et internationaux, suite à l'atterrissage en toute sécurité de ce vol à l'aéroport de Tabuk.

FlydubaiBenjamin NetanyahouYaniv HayounTel-AvivIsraël
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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