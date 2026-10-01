Le flagship Huawei Mate 90 Pro Max est dévoilé avec un appareil photo modulaire

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Le flagship Huawei Mate 90 Pro Max est dévoilé avec un appareil photo modulaire

Selon le site d'information Zamin.uz, citant ixbt.com, la nouvelle série de smartphones phares de Huawei a été officiellement présentée en Chine, incluant le Huawei Mate 90 Pro Max aux capacités avancées. Cet appareil marque une étape importante dans les technologies de photographie mobile, attirant l'attention avec son appareil photo externe modulaire unique qui suscite un grand intérêt chez les passionnés de photographie mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités de l'appareil photo externe modulaire

Selon les informations d'ixbt.com, la principale particularité du nouveau Huawei Mate 90 Pro Max est son appareil photo externe modulaire inhabituel appelé Ruiying Z10. Conçu pour l'édition spéciale Collector’s Edition, cet accessoire est équipé d'un capteur RYYB de 1 pouce, d'un zoom optique continu 10x et d'un objectif avec une distance focale de 24–240 mm. De plus, son ouverture varie de f/2.0 à f/4.5, offrant une commodité sans précédent sur smartphone pour photographier des objets éloignés.

L'appareil photo principal intégré au smartphone possède également des caractéristiques technologiques élevées. Il utilise un capteur RYYB de 50 mégapixels de 1/1,28 pouce avec stabilisation optique et une ouverture variable de f/1.4–f/4.0. En complément, il dispose d'un ultra grand-angle de 40 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec stabilisation optique, permettant un zoom optique 4x, un zoom de qualité optique 8x et un zoom numérique 100x. La reproduction des couleurs est assurée par la troisième génération de la caméra Red Maple.

Écran, batterie et spécifications techniques

L'appareil est équipé d'un écran OLED double couche de 6,9 pouces avec une résolution de 2848×1320 pixels. Grâce à la technologie LTPO, cet écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et atteint une luminosité de crête locale allant jusqu'à 12 000 nits. Cela garantit une clarté et une luminosité extrêmes des images, même sous la lumière directe du soleil.

Le smartphone intègre une batterie de 6800 mAh, prenant en charge la charge rapide filaire de 100 W et la charge sans fil de 50 W. Les versions avec 16 GB de RAM sont équipées du puissant processeur Kirin 9050 Pro et l'appareil fonctionne sous le système d'exploitation HarmonyOS 7.

Le boîtier est entièrement protégé contre l'humidité et la poussière selon les normes IP68 et IP69. Selon les sources, la vente de tous les appareils de la série Huawei Mate 90 a débuté sur le marché chinois immédiatement après la présentation.

HuaweiMate 90 Pro MaxSmartphoneTechnologieActualités
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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