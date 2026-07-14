Le gouvernement ukrainien démissionne : un défi majeur pour la nouvelle équipe avant l'hiver

Un changement majeur a eu lieu sur la scène politique ukrainienne : la Verkhovna Rada a soutenu la démission de la Première ministre Yulia Sviridenko. Avec cette décision, le gouvernement du pays démissionne également, mais la gestion de l'État se poursuivra temporairement jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre.

258 députés ont soutenu la démission

Le parlement ukrainien a voté sur le départ de Yulia Sviridenko de son poste de Première ministre. Selon « Suspilne », 258 députés ont voté en faveur de sa démission.

Conformément à la législation ukrainienne, si le Premier ministre démissionne, l'ensemble du gouvernement démissionne également. Par conséquent, avec Sviridenko, le Cabinet des ministres dépose également ses pouvoirs.

Il s'agit d'un nouveau cas de changement de chef de gouvernement sous la présidence de Zelensky.

Le nouveau Premier ministre pourrait être élu le 16 juillet

Les députés ukrainiens prévoient d'élire un nouveau Premier ministre le 16 juillet. Il est indiqué que le vice-Premier ministre Denys Shmyhal dirigera temporairement le gouvernement jusqu'à la nomination d'un nouveau chef.

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Ce processus n'est pas un simple remaniement de personnel pour l'Ukraine. Le pays est en état de guerre, sous la pression des risques énergétiques et des préparatifs pour l'hiver.

Qu'a dit Sviridenko ?

À la veille de sa démission, Yulia Sviridenko a souligné que l'une des tâches principales du gouvernement était de survivre à l'hiver dans le contexte des attaques constantes de la Russie.

« Comme il y a un an, la tâche principale du gouvernement sera de survivre à l'hiver face aux attaques constantes de la Russie. L'année dernière, les Russes voulaient aussi nous geler. Ils n'ont pas réussi », a-t-elle déclaré.

Selon elle, l'Ukraine a approuvé des plans pour assurer la stabilité de toutes les régions afin de se préparer au prochain hiver, et ils sont mis en œuvre quotidiennement.

Un gouvernement de moins d'un an

Sviridenko a dirigé le gouvernement ukrainien pendant moins d'un an. Elle avait pris ses fonctions de Première ministre à la mi-juillet 2025.

Au cours de cette courte période, son gouvernement a dû travailler simultanément dans plusieurs directions : économie de l'arrière, énergie, aide internationale, infrastructures et préparation à l'hiver.

En temps de guerre, le poste de Premier ministre signifie non seulement une gestion économique, mais aussi la mission de maintenir la stabilité intérieure du pays.

Qui pourrait être le nouveau Premier ministre ?

Plusieurs candidats sont évoqués dans la presse ukrainienne pour le poste de nouveau Premier ministre. Parmi eux, le nom du chef de « Naftogaz », Sergey Koretsky, est le plus discuté.

Selon Reuters, Denys Shmyhal, Mykhailo Fedorov et Sergey Koretsky figurent parmi les candidats potentiels.

Candidat potentiel Statut actuel Sergey Koretsky Chef de « Naftogaz » Denys Shmyhal Vice-Premier ministre Mykhailo Fedorov Haut fonctionnaire du gouvernement

Pour l'instant, le nom du nouveau Premier ministre n'a pas été officiellement confirmé. Par conséquent, la décision principale pourrait être connue au parlement le 16 juillet.

La question autour du poste d'ambassadeur aux États-Unis

La presse ukrainienne écrit que le poste d'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis a été proposé à Sviridenko. Cependant, elle n'a pas encore annoncé sa décision finale concernant cette offre.

Ce poste est considéré comme très important pour l'Ukraine, car les États-Unis restent l'un des principaux partenaires politiques, militaires et financiers de Kiev.

Si Sviridenko est envoyée à Washington, cela ne signifie pas que sa carrière politique est terminée, mais au contraire, qu'elle passe à une direction stratégique.

Pourquoi cette démission est-elle importante ?

L'Ukraine agit actuellement simultanément dans plusieurs directions difficiles comme le front, l'économie, l'énergie et l'aide extérieure.

Dans une telle situation, un changement de gouvernement envoie deux types de signaux.

D'une part, cela peut montrer que l'équipe de Zelensky souhaite renouveler la gestion et passer à une nouvelle stratégie. D'autre part, en temps de guerre, tout changement politique renforce également les questions sur la stabilité.

Surtout, le sujet de la préparation à l'hiver est déjà devenu une question vitale pour l'Ukraine.

L'hiver : le premier examen pour le nouveau gouvernement

Quel que soit le nouveau Premier ministre, l'un des plus grands défis auxquels il sera confronté sera de maintenir le système énergétique et de gérer la saison hivernale.

Dans un contexte où les frappes russes sur les infrastructures énergétiques se poursuivent, maintenir la stabilité de l'approvisionnement en chaleur, en électricité et en eau dans chaque région restera une priorité pour l'État.

En termes simples, pour le nouveau gouvernement, la question n'est pas un « programme de 100 jours », mais « comment survivre à l'hiver ? ».

Une nouvelle étape politique commence en Ukraine

La démission de Yulia Sviridenko montre qu'une nouvelle étape a commencé dans le système politique ukrainien. Le gouvernement change, un nouveau Premier ministre sera choisi et les tâches principales devant Kiev seront redistribuées.

Cependant, l'essence de la situation ne change pas : la guerre continue, l'hiver approche, et l'aide internationale ainsi que la stabilité intérieure restent d'une importance décisive pour l'Ukraine.

Maintenant, la question principale est la suivante : le nouveau Premier ministre pourra-t-il offrir à l'Ukraine la gestion rapide et ferme nécessaire avant l'hiver ?