Tentative d'attentat sur un vol Dubaï-Tel-Aviv : détails de l'agression au couteau dans le cockpit

·6·Monde
Tentative d'attentat sur un vol Dubaï-Tel-Aviv : détails de l'agression au couteau dans le cockpit

Lors d'un vol reliant Dubaï à Tel-Aviv, Flydubai un incident sans précédent a éclaté à bord d'un appareil de la compagnie. Un violent affrontement a eu lieu dans le cockpit pendant le vol.

Selon les informations du média influent israélien Walla l'un des pilotes a soudainement attaqué son copilote avec une arme blanche. Cette agression en plein vol a mis en danger la vie de dizaines de personnes à bord.

Entrée dans le cockpit et neutralisation de l'agresseur

Informés de la situation critique, les membres de l'équipage et certains passagers ont immédiatement réagi :

  • Ils ont réussi à pénétrer dans le cockpit pour maîtriser et désarmer l'agresseur qui tentait de blesser grièvement son collègue ;

  • Grâce à cette intervention courageuse, la perte de contrôle de l'avion et une catastrophe aérienne potentielle ont été évitées.

Pilotes passagers et atterrissage d'urgence

Un autre facteur crucial a sauvé l'appareil d'une tragédie : la présence d'autres pilotes parmi les passagers :

  • Un heureux hasard : D'autres pilotes de Flydubai voyageaient en tant que passagers vers Tel-Aviv ;

  • Aux commandes : Dans cette situation critique, ce sont eux qui ont pris les commandes pour rétablir le contrôle de l'appareil ;

  • Atterrissage d'urgence en Arabie saoudite : L'avion a été posé avec succès à l'aéroport le plus proche, en Arabie saoudite, dans la ville de Tabuk.

Israël étudie la piste terroriste

L'incident a mobilisé tous les services de sécurité internationaux. Les autorités israéliennes ne considèrent pas cela comme une simple dispute, mais comme une tentative d'attentat et ont ouvert une enquête approfondie.

Une enquête internationale rigoureuse est en cours pour identifier l'agresseur, ses motivations et comprendre comment une arme a pu être introduite dans une zone sécurisée.

FlydubaiTel-AvivCouteauTabukTerrorisme
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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