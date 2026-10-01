Samu Aghehowa : « À cause de ma blessure, je n'ai pas pu regarder les matchs de la Coupe du Monde 2026 »

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Samu Aghehowa : « À cause de ma blessure, je n'ai pas pu regarder les matchs de la Coupe du Monde 2026 »

L'attaquant du FC Porto, Samu Aghehowa, s'est confié sur la grave blessure au genou qui l'a privé de la participation de l'équipe nationale d'Espagne à la Coupe du Monde et sur l'impact psychologique que cela a eu sur lui. Le joueur de 22 ans a traversé un processus de récupération difficile de 223 jours suite à une rupture des ligaments croisés du genou, mettant brutalement fin à son excellente forme de la saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à l'émission de radio El Larguero, le joueur est revenu en détail sur cette épreuve douloureuse et la pression mentale qu'elle a engendrée. Il s'avère que cette blessure est survenue alors que ses débuts en équipe nationale sous la direction de Luis de la Fuente étaient imminents, brisant ainsi un immense rêve d'enfance.

Une récupération de 223 jours longue comme une année bissextile

Aghehowa affirme que cette blessure a porté un coup dur non seulement à son physique, mais aussi à son état mental. Malgré cela, il n'a pas caché sa joie d'avoir surmonté ces moments difficiles et d'être revenu sur les terrains. Grâce au soutien du staff médical du FC Porto et de ses proches, il a réussi à traverser cette période sombre.

« Dieu merci, ce cauchemar est derrière moi. Le plus important, c'est que je me sens à nouveau footballeur », a déclaré l'attaquant. Selon lui, alors qu'il jouait dans les équipes de jeunes de Grenade, il s'était fixé pour objectif de participer à la prochaine Coupe du Monde, et il a été très douloureux d'être si proche du but avant de tout perdre.

La souffrance mentale de ne pas pouvoir regarder les matchs

L'attaquant a admis qu'il n'avait pas pu regarder les matchs du Mondial à cause de sa blessure. Selon ses dires, alors que sa mère regardait les matchs au rez-de-chaussée de leur maison à Séville, il restait à l'étage, incapable de regarder l'écran. Chaque fois qu'il voyait un match, il s'imaginait à la place des joueurs, ce qui pesait lourdement sur son moral.

Le joueur, qui avait initialement refusé les invitations de ses amis à regarder les matchs ensemble, a expliqué qu'il n'avait commencé à accepter la réalité qu'avec le temps. Ce n'est qu'une fois arrivé au Portugal qu'il a commencé à suivre les scores, car il était devenu impossible d'éviter les matchs.

Actuellement, Samu Aghehowa a laissé toutes les difficultés derrière lui et a l'intention de retrouver pleinement son rythme de jeu et de se concentrer sur ses performances en club. Pour le joueur, prêt à démontrer à nouveau ses meilleures qualités avec le FC Porto, ces épreuves ont été une grande expérience.

Samu AghehowaFC PortoÉquipe d'EspagneCoupe du MondeActualités Football
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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