Nuit dramatique à l'aéroport : Jesus et Proença n'ont pas pu empêcher le départ de Ronaldo

·5·Sport
Nuit dramatique à l'aéroport : Jesus et Proença n'ont pas pu empêcher le départ de Ronaldo

La controverse autour de l'équipe nationale portugaise prend une tournure inattendue et dramatique. Avant le match crucial de la Ligue des nations contre le Danemark, le capitaine de 41 ans a quitté le camp d'entraînement. Cristiano RonaldoLa direction du football national a lutté jusqu'à la dernière minute pour le faire revenir.

Selon une information exclusive du prestigieux journal espagnol Marca l'entraîneur Jorge Jesus et le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença, se sont rendus personnellement à l'aéroport international de Copenhague à la poursuite de Ronaldo.

Un avion solitaire et une décision irrévocable

Selon les informations, les chefs de la délégation ont exhorté l'attaquant à rester à la disposition de l'équipe nationale et à mettre de côté les différends. Cependant, malgré une conversation difficile en tête-à-tête, Ronaldo est resté ferme sur sa position et a ouvertement refusé de rejoindre l'équipe :

  • Programme de vol : L'avion privé de Ronaldo a atterri à Copenhague vers 22:15 heure locale.

  • Vol vers Madrid : Après des négociations infructueuses à l'aéroport, à 23:35 l'appareil a décollé avec le joueur à son bord en direction de la capitale espagnole. De là, le capitaine devrait s'envoler pour l'Arabie saoudite.

Risque de 6 mois de suspension et division des supporters

Suite à ce départ fracassant, l'attaquant vedette fait face à de lourdes conséquences. Selon le code disciplinaire de la FPF, un joueur qui quitte le camp de l'équipe de son propre chef peut être suspendu de toute compétition pour une période allant d'un à six mois et condamné à une amende financière.

Actuellement, la réaction du public est divisée :

  • Un groupe de supporters se souvient des 20 ans de service du capitaine et considère comme un manque de respect le fait que l'entraîneur Jorge Jesus l'ait fait s'échauffer pendant 30 minutes sans le faire entrer en jeu lors du match contre la Norvège ;

  • L'autre camp souligne que l'intérêt national et la discipline d'équipe sont supérieurs à toute individualité, critiquant ouvertement le départ de Ronaldo avant un match important comme une trahison.

Le fait que les supplications de la direction à l'aéroport n'aient rien donné renforce l'idée que le record de 234 sélections et 146 buts de Ronaldo sous le maillot national pourrait s'arrêter là.

Cristiano RonaldoFédération Portugaise de FootballDanemarkLigue des NationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Suspension jusqu'à 6 mois et amende : Cristiano Ronaldo risque des sanctions pour avoir quitté la sélectionSuspension jusqu'à 6 mois et amende : Cristiano Ronaldo risque des sanctions pour avoir quitté la sélectionAujourd'hui 11:57La fin d'une ère : Cristiano Ronaldo met un terme définitif à sa carrière internationale avec le PortugalLa fin d'une ère : Cristiano Ronaldo met un terme définitif à sa carrière internationale avec le PortugalAujourd'hui 07:07«1000 buts ou la Ligue des nations» : Cristiano Ronaldo dévoile ses objectifs majeurs«1000 buts ou la Ligue des nations» : Cristiano Ronaldo dévoile ses objectifs majeurs24 septembre 06:08Klopp après le pire début de l'histoire : « Critiquez-moi, pas les joueurs »Klopp après le pire début de l'histoire : « Critiquez-moi, pas les joueurs »28 septembre 22:16Coup de tonnerre avant le match contre le Danemark : Ronaldo quitte le rassemblement du PortugalCoup de tonnerre avant le match contre le Danemark : Ronaldo quitte le rassemblement du PortugalAujourd'hui 06:37Brian Riemer : Quand Cristiano Ronaldo prendra sa retraite, le Portugal aura un problèmeBrian Riemer : Quand Cristiano Ronaldo prendra sa retraite, le Portugal aura un problèmeHier 17:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov