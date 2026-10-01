Nuit dramatique à l'aéroport : Jesus et Proença n'ont pas pu empêcher le départ de Ronaldo

La controverse autour de l'équipe nationale portugaise prend une tournure inattendue et dramatique. Avant le match crucial de la Ligue des nations contre le Danemark, le capitaine de 41 ans a quitté le camp d'entraînement. Cristiano RonaldoLa direction du football national a lutté jusqu'à la dernière minute pour le faire revenir.

Selon une information exclusive du prestigieux journal espagnol Marca l'entraîneur Jorge Jesus et le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença, se sont rendus personnellement à l'aéroport international de Copenhague à la poursuite de Ronaldo.

Un avion solitaire et une décision irrévocable

Selon les informations, les chefs de la délégation ont exhorté l'attaquant à rester à la disposition de l'équipe nationale et à mettre de côté les différends. Cependant, malgré une conversation difficile en tête-à-tête, Ronaldo est resté ferme sur sa position et a ouvertement refusé de rejoindre l'équipe :

Programme de vol : L'avion privé de Ronaldo a atterri à Copenhague vers 22:15 heure locale.

Vol vers Madrid : Après des négociations infructueuses à l'aéroport, à 23:35 l'appareil a décollé avec le joueur à son bord en direction de la capitale espagnole. De là, le capitaine devrait s'envoler pour l'Arabie saoudite.

Risque de 6 mois de suspension et division des supporters

Suite à ce départ fracassant, l'attaquant vedette fait face à de lourdes conséquences. Selon le code disciplinaire de la FPF, un joueur qui quitte le camp de l'équipe de son propre chef peut être suspendu de toute compétition pour une période allant d'un à six mois et condamné à une amende financière.

Actuellement, la réaction du public est divisée :

Un groupe de supporters se souvient des 20 ans de service du capitaine et considère comme un manque de respect le fait que l'entraîneur Jorge Jesus l'ait fait s'échauffer pendant 30 minutes sans le faire entrer en jeu lors du match contre la Norvège ;

L'autre camp souligne que l'intérêt national et la discipline d'équipe sont supérieurs à toute individualité, critiquant ouvertement le départ de Ronaldo avant un match important comme une trahison.

Le fait que les supplications de la direction à l'aéroport n'aient rien donné renforce l'idée que le record de 234 sélections et 146 buts de Ronaldo sous le maillot national pourrait s'arrêter là.