La vitesse de l'internet Starlink va augmenter : la FCC approuve de nouvelles fréquences

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a autorisé les services internet par satellite, dont le réseau Starlink, à utiliser des bandes de fréquences supplémentaires pour la transmission de données vers les terminaux des utilisateurs. Cette décision est considérée comme une étape importante pour étendre la couverture internet sans fil à l'échelle mondiale et augmenter considérablement les vitesses de connexion. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, il s'agit des bandes de fréquences 12,7–13,25 GHz et 42–42,5 GHz. En conséquence, un spectre de fréquences supplémentaire de 525 MHz est ouvert pour les systèmes de connexion haut débit par satellite, ce qui augmentera les capacités de réception de données de plus de 25 %.

Nouvelles opportunités de fréquences

Auparavant, la bande 12,7–13,25 GHz servait uniquement à la transmission de données des stations au sol vers les satellites, mais la FCC a désormais autorisé son utilisation pour la transmission directe du satellite vers l'antenne de l'utilisateur. Ce changement s'applique également aux terminaux installés sur des objets en mouvement, notamment les avions et les navires.

La commission a également autorisé l'utilisation de la bande 42–42,5 GHz pour les stations passerelles au sol. Cette fréquence ne peut pas être utilisée par les terminaux des utilisateurs finaux. Selon les calculs de la FCC, l'ajout de cette bande augmentera la capacité de débit d'un satellite haute performance en orbite basse d'environ 7,2 %.

Plans et perspectives d'avenir

Pour l'instant, on ignore quand exactement Starlink commencera à utiliser ces nouvelles fréquences. Pour ce faire, SpaceX devra soumettre une demande officielle à la FCC pour modifier les paramètres opérationnels de son système, conformément à la procédure habituelle.

Le commissaire Brendan Carr a souligné que l'élargissement du spectre existant créera davantage d'opportunités pour l'internet par satellite résidentiel. Cela permettra, à son tour, d'améliorer la connectivité internet dans les zones reculées et rurales, tout en favorisant l'augmentation du nombre d'utilisateurs.