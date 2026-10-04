La natalité chute brutalement dans le monde : un risque démographique accru

Le taux de natalité nécessaire pour maintenir une population stable a chuté dans de nombreux pays du monde. Cette tendance est désormais de plus en plus évidente non seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays en développement.

Pour maintenir une population stable, il faut en moyenne 2,1 enfants par femme. Cependant, selon les dernières estimations, dans plus de la moitié des pays du monde, et plus précisément dans plus des deux tiers des 195 pays, le taux de natalité est tombé en dessous de ce seuil. C'est ce qu'a rapporté le journal Bild, en s'appuyant sur les données du Financial Times.

La chute brutale du taux de natalité n'est plus aujourd'hui une caractéristique propre aux seuls pays riches. Au contraire, cette tendance devient une nouvelle norme démographique dans les pays en développement.

Cette situation est particulièrement visible en Thaïlande. Le taux de natalité dans le pays est en moyenne de 0,78 enfant par femme. Si la situation actuelle persiste, la population thaïlandaise pourrait pratiquement disparaître d'ici cent ans.

Au Mexique également, le taux de natalité a été divisé par deux au cours des 25 dernières années. En 2024, le pays comptait en moyenne 1,2 enfant par femme. Une tendance similaire est observée dans les mégalopoles africaines.

L'économiste Jesús Fernández-Villaverde a souligné que le déclin démographique ne peut être considéré comme un phénomène temporaire. Selon lui, ce processus pourrait durer plusieurs générations, ce qui risque d'entraîner des conséquences graves et dangereuses à l'avenir.

L'expert a souligné qu'il ne s'agit pas seulement d'une réduction de la population mondiale de 8 à 6 milliards d'habitants. Ce processus pourrait, à long terme, conduire à une disparition totale de la population. Selon les prévisions de Jesús Fernández-Villaverde, la population mondiale pourrait atteindre son pic dans les années 2050, pour ensuite diminuer continuellement.

Parallèlement, de nombreux pays commencent à vieillir avant même d'avoir atteint une richesse économique suffisante. Par exemple, des pays comme le Mexique et la Thaïlande pourraient être confrontés au problème du financement des coûts d'une société au vieillissement croissant sans avoir accumulé autant de richesses que l'Allemagne ou le Japon.

Selon une étude de l'Université de Cincinnati (États-Unis), la généralisation des smartphones pourrait être l'un des facteurs clés de la baisse de la natalité. Comme les jeunes passent plus de temps à utiliser Internet et des appareils numériques, ils consacrent moins de temps aux interactions en face à face.

En outre, les crises économiques, la pénurie de logements et les difficultés financières aggravent encore la baisse des taux de natalité.

Auparavant, il avait été rapporté qu'à Singapour, en raison de la chute brutale du taux de natalité, un service de rencontres avait été mis en place pour les fonctionnaires. Pour la première fois en 60 ans, moins de 30 000 bébés sont nés dans le pays en 2025.

Parallèlement, la population de Singapour vieillit également. Le nombre de décès dans le pays augmente régulièrement, atteignant environ 26 500 en 2025.