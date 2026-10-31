Pourquoi les membres de la génération Z ont-ils moins d'enfants que les générations précédentes ?

Selon une étude menée aux États-Unis, les jeunes générations actuelles ont moins d'enfants avant l'âge de 26 ans que les générations précédentes. Par exemple, seulement 26 % des femmes de la génération Z âgées de 26 ans ont au moins un enfant. Chez les milléniaux du même âge, ce chiffre était de 47 %, contre 50 % pour la génération X et 46 % pour les baby-boomers.

L'analyse a été réalisée par des chercheurs de la Federal Reserve Bank of Atlanta sur la base des données de l'enquête National Survey of Family Growth aux États-Unis. Les résultats montrent que les femmes de la nouvelle génération sont moins susceptibles d'avoir des enfants que leurs aînées.

Les scientifiques expliquent cette situation par plusieurs facteurs. Notamment, les difficultés financières, l'instabilité économique et les inquiétudes concernant l'avenir peuvent inciter les jeunes à retarder le mariage et la parentalité. Il est également noté que le désir d'avoir des enfants a diminué chez la génération Z par rapport aux générations précédentes.

L'étude a également pris en compte les difficultés liées à la santé reproductive. Selon celle-ci, 18 % des femmes de la génération Z âgées de 26 ans présentent des problèmes de fertilité, contre 10 % chez les baby-boomers au même âge.

Les auteurs soulignent que la baisse du taux de natalité ne peut être expliquée uniquement par le manque de désir des jeunes d'avoir des enfants. Les conditions économiques, les choix personnels et les facteurs médicaux jouent également un rôle important.

L'étude reflète la situation aux États-Unis. Par conséquent, ses résultats ne peuvent pas être directement appliqués aux jeunes d'autres pays.