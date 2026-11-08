Sept pays abritent plus de la moitié de la population mondiale

Aujourd'hui, la population mondiale n'est pas répartie uniformément entre les pays. Alors que dans certains États, le nombre d'habitants augmente rapidement, dans d'autres, une tendance à la baisse est observée. Un nouveau rapport basé sur les données des Nations Unies (ONU) a identifié les sept pays où se concentre la majeure partie de la population de notre planète. Fait intéressant, près d'une personne sur deux sur Terre vit dans ces pays précis.

Selon les calculs publiés par DataReportal sur la base des données de l'ONU, plus de 4 milliards de personnes vivent sur le territoire de seulement sept pays. Ce chiffre démontre clairement l'importance de ces nations dans le paysage démographique mondial.

L'Inde occupe la première place du classement par population, avec près de 1,48 milliard d'habitants. La Chine arrive en deuxième position avec 1,41 milliard. Ainsi, ces deux pays asiatiques les plus peuplés représentent environ 35 % de la population mondiale.

Les États-Unis occupent la troisième place du classement avec 349 millions d'habitants. L'Indonésie et le Pakistan suivent, avec respectivement 288 millions et 260 millions d'habitants.

Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain, occupe la sixième place avec 243 millions d'habitants. Le Brésil clôture cette liste des sept pays avec 213 millions d'habitants.

Ainsi, l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Indonésie, le Pakistan, le Nigeria et le Brésil abritent au total environ 51,2 % de la population terrestre. En d'autres termes, plus de la moitié de la population mondiale est concentrée dans seulement sept pays.

Selon le rapport « DataReportal Digital 2026 Global Overview Report », basé sur les estimations de l'ONU, la population mondiale a atteint environ 8,25 milliards d'habitants en octobre 2025. Le rapport souligne également que l'Inde a dépassé la Chine en termes de population, devenant ainsi le pays le plus peuplé au monde.

Cependant, les processus démographiques ne suivent pas la même tendance dans ces sept pays. En particulier, alors que la population continue de croître en Inde, au Pakistan et au Nigeria, la Chine connaît une situation inverse, à savoir une diminution du nombre d'habitants.

Selon les données de DataReportal, la population chinoise a diminué d'environ 3,25 millions de personnes au cours de l'année précédant octobre 2025. En Inde, en revanche, la population a augmenté de près de 12,9 millions de personnes sur la même période. Cela montre que le fossé démographique entre les deux pays les plus peuplés devient de plus en plus marqué.

Dans l'ensemble, ces chiffres confirment que la population mondiale est répartie de manière inégale entre les pays et que les changements démographiques diffèrent selon les régions. Alors que certains pays connaissent une croissance rapide, d'autres sont confrontés à un déclin. Cette situation pourrait entraîner des changements significatifs dans la répartition géographique et le paysage démographique mondial dans les années à venir.