Le chef du club analytique eurasien, Nikita Mendkovich, a publié une analyse sur la croissance démographique de l'Ouzbékistan, le potentiel de son marché intérieur du travail et les perspectives de migration de main-d'œuvre. Dans ce document, l'expert en Ouzbékistan a exprimé ses réflexions sur l'importance des relations économiques et professionnelles avec la Fédération de Russie dans un contexte de main-d'œuvre croissante.

Les chiffres présentés dans l'article, en particulier les quotas limités des pays occidentaux et les difficultés liées à la diversification de la migration, suscitent divers débats parmi les analystes.

Pression démographique : le marché intérieur peut-il fournir des emplois ?

L'expert en Ouzbékistan s'est penché sur le ratio entre la croissance démographique annuelle et les nouveaux emplois :

Entrée des jeunes sur le marché : Mendkovich souligne qu'environ 600 000 jeunes entrent sur le marché du travail chaque année dans le pays, et ce chiffre devrait atteindre 1 million par an d'ici 2030 ;

Capacités internes : S'appuyant sur les données du ministère des Investissements et du Commerce, l'expert note qu'environ 290 000 nouveaux emplois sont créés par an dans la république, et que le reste de la population active fait face à des difficultés d'emploi ;

Facteur de l'eau et du climat : L'auteur prédit qu'en raison de la pénurie de ressources en eau dans la région, le maintien des emplois dans le secteur agricole deviendra plus complexe.

Pourquoi les destinations occidentales ne sont-elles pas une solution ?

Récemment, les tentatives de réorienter les flux migratoires vers les pays développés d'Europe et d'Asie ont été analysées mathématiquement par l'expert :

Les quotas européens sont très faibles : Le Royaume-Unia un quota agricole saisonnier de seulement 10 à 12 000 places par an, tandis que la Corée du Sud et le Japon accueillent au total 6 à 7 000 travailleurs par an ;

Barrière linguistique et exigences de qualification : Pour travailler sur les marchés allemand et européen, un certificat linguistique B1/B2 et des qualifications professionnelles sont requis, ce qui constitue un obstacle sérieux pour la plupart des jeunes venant des régions ;

Une couverture de 5 à 7 % : Selon l'expert, les nouvelles destinations alternatives ne peuvent couvrir que 5 à 7 % du flux migratoire annuel, le flux principal étant contraint de rester sur le marché traditionnel.

Le marché russe : chiffres et rôle des parties

Le rapport indique qu'actuellement, la direction russe occupe toujours la part principale des indicateurs de migration de main-d'œuvre :

Flux financier : Plus de 70 % des transferts d'argent envoyés par les travailleurs migrants en Ouzbékistan proviennent précisément de Russie ;

Offres d'emploi : Près de 85 % des offres d'emploi disponibles à l'étranger sont proposées par des entreprises russes ;

La capacité de choix de Moscou : Selon l'expert, le marché russe envisage également des alternatives par l'automatisation (robotisation) et l'attraction de main-d'œuvre d'autres pays (Inde, etc.), c'est pourquoi la compétitivité des migrants devient un facteur crucial.

Propositions de l'expert et exigences politiques

Nikita Mendkovich a suggéré que pour maintenir sa place sur le marché russe, l'Ouzbékistan doit approfondir l'enseignement de la langue russe dans les écoles, organiser des cours de législation et accélérer les processus d'intégration (notamment l'adhésion à l'UEE).

Cependant, cette position unilatérale et ferme de l'expert suscite de nombreux débats sur les réseaux sociaux concernant les intérêts nationaux et l'indépendance économique du pays. Les économistes soulignent que, malgré ces conclusions menaçantes, l'Ouzbékistan a le potentiel de résoudre ses problèmes de manière indépendante en développant l'industrie nationale, en modernisant l'enseignement professionnel et en diversifiant l'économie.