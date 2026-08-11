Une fillette de 10 ans se jette à l’eau pour sauver une baleine

Dans l’État australien du Queensland, Scarlett, 10 ans, a été témoin d’un événement inhabituel et émouvant en mer. Alors qu’elle se déplaçait en jet-ski avec sa mère, Shantell Smith, elle a aperçu une immense baleine coincée dans des eaux peu profondes. Sans perdre de temps, la fillette a tenté de l’aider à survivre.

L’incident s’est produit près de l’île Fraser autrefois appelée ainsi et désormais connue sous le nom de K’gari. Une immense baleine à bosse ne pouvait plus se déplacer dans les eaux peu profondes et limpides.

Scarlett s’est approchée de la baleine et a commencé à l’arroser. Elle tentait ainsi d’empêcher le corps de l’animal marin de se dessécher. Les vidéos montrent la fillette debout à quelques pas de la baleine, lui versant de l’eau à plusieurs reprises.

Selon la mère de Scarlett, Shantell Smith, la baleine émettait un son comme si elle leur « parlait ». Le plus réjouissant est que l’histoire s’est bien terminée : lorsque le niveau de l’eau est monté, la baleine s’est libérée et a regagné le large.

Depuis près de 20 ans, Smith vient dans cette région en jet-ski pour observer les baleines. Elle a qualifié l’événement d’expérience très émouvante. Le fait que la baleine ait survécu lui a surtout apporté un grand soulagement.

« Honnêtement, cet événement a gâché toute ma belle journée jusqu’à ce que je sache que la baleine s’en était sortie saine et sauve. J’étais très inquiète à l’idée qu’elle ne puisse pas retourner en mer », a-t-elle déclaré.

La mère et la fille ont trouvé la baleine seule. Elles ont arrêté leur embarcation près d’elle et ont gardé son corps aussi humide que possible en attendant les secours. Cependant, elles ont dû quitter les lieux avant l’arrivée des services compétents. Un autre couple est ensuite resté auprès de la baleine et a attendu la montée des eaux.

Le niveau de l’eau a ensuite augmenté, permettant à la baleine de se libérer. Selon les témoins, sa gueule était grande ouverte et ses fanons étaient clairement visibles.

Un représentant du ministère du Queensland chargé de l’Environnement, du Tourisme, des Sciences et de l’Innovation a indiqué que les agents de la protection de la faune avaient été informés dimanche, peu après 9 heures, de la présence d’une baleine coincée dans des eaux peu profondes. Peu après l’arrivée des spécialistes à Watumba Creek, la baleine s’est libérée et est retournée en mer.

Situé dans la partie ouest de l’île de K’gari, Watumba Creek est l’un des sites les plus populaires auprès des touristes. À marée haute, l’endroit se transforme en un immense lac d’eau salée qui se remplit de diverses espèces marines.

Ainsi, grâce à la réaction rapide de la petite Scarlett et à l’aide de sa mère, une immense baleine en difficulté dans des eaux peu profondes a pu survivre. Le plus réjouissant reste que l’animal marin a retrouvé sa liberté.