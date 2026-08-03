Un requin goblin terrifiant et jamais vu de 125 millions d'années a été filmé

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Un requin goblin terrifiant et jamais vu de 125 millions d'années a été filmé

En étudiant les mystères des grands fonds marins, des scientifiques ont réussi pour la première fois à filmer dans son habitat naturel un rare requin goblin. Les spécialistessoulignent que cette espèce n'avait auparavant été observée vivante qu'après avoir été piégée dans des filets de pêche et ramenée à la surface de l'eau.

Les chercheurs ont enregistré deux spécimens de requins goblins. L'un d'eux a été filmé près de l'île Jarvis, dans le sud de l'océan Pacifique, et le second dans la fosse des Tonga. En particulier, le spécimen de la région des Tonga nageait à une profondeur d'environ 1997 mètres , ce qui a surpris les scientifiques. Il s'agit de l'une des plus grandes profondeurs jamais enregistrées pour cette espèce.

Le requin goblin (Mitsukurina owstoni) se distingue nettement des autres requins par son apparence. Son long museau et ses mâchoires saillantes lui permettent de saisir sa proie en un instant. Les spécialistes qualifient cette espèce de « fossile vivant » car elle existe sur Terre depuis environ 125 millions d'années .

Un requin nage au fond de l'océan.

Alan Jamieson, co-auteur de l'étude et directeur du Centre de recherche sur les grands fonds de l'Université d'Australie-Occidentale, a déclaré qu'il n'aurait jamais imaginé filmer ce requin vivant dans son milieu naturel.

« Au cours de l'expédition, nous avons mené plus de 50 jours d'observations continues à des profondeurs allant de 800 à 10 800 mètres. Malgré cela, le requin goblin n'est apparu à la caméra que pendant un peu plus de 20 secondes. Cela prouve une fois de plus à quel point cette créature est rare », a déclaré le scientifique.

Selon les experts, le requin goblin vit dans diverses régions des océans du monde. Cependant, comme ils vivent à de très grandes profondeurs, les informations sur cette espèce restent encore très limitées. Auparavant, des requins goblins avaient été signalés dans certaines parties des océans Atlantique et Indien, ainsi qu'au large de la côte ouest des États-Unis, de l'Australie, du Japon et de Taïwan.

Île JarvisTongaAlan JamiesonUniversité d'Australie-Occidentale
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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