Comment les baleineaux tètent-ils sous l'eau ? (vidéo)

·54·Monde
Comment les baleineaux tètent-ils sous l'eau ? (vidéo)

Les baleines ne se reproduisent pas en pondant des œufs comme les poissons. Ce sont des mammifères, ce qui signifie qu'elles mettent bas des petits vivants et les nourrissent avec du lait maternel. Le plus fascinant, c'est que l'allaitement des baleineaux se déroule également sous l'eau.

Pendant la tétée, le baleineau serre fermement la glande mammaire de sa mère avec ses lèvres. La mère baleine projette quant à elle le lait directement dans la bouche du petit à l'aide de muscles puissants et spéciaux. Cela réduit le risque que le lait se mélange à l'eau de mer et ne se dissolve.

Le lait de baleine est beaucoup plus épais que le lait ordinaire et peut contenir de 35 à 50 % de matières grasses. Grâce à cette haute teneur en graisses, le lait ne se dissout pas rapidement dans l'eau et le baleineau obtient une grande quantité d'énergie en peu de temps.

Cela les aide à grandir très rapidement. Les petits de certaines grandes espèces de baleines peuvent prendre entre 40 et 90 kilogrammes de poids par jour.

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