Un requin rare pouvant vivre jusqu'à 500 ans découvert sur une plage irlandaise

Une découverte rare a surpris des promeneurs sur le littoral irlandais. Sur la côte du pays, le cadavre de l'une des créatures les plus longévives au monde, un ancien requin du Groenland, a été retrouvé. Les expertssoulignent que ce grand prédateur marin peut vivre jusqu'à 500 ans, et c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un spécimen de cette espèce s'échoue sur les côtes irlandaises.

Il a été rapporté que Hammad Chaudri et James Winters O'Donnell sont tombés sur la carcasse d'une créature marine gigantesque et impressionnante alors qu'ils se promenaient sur la plage de Finnisklin (comté de Sligo). Selon Jam Press, ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple grand requin. Plus tard, la découverte a été signalée au groupe Irish Whale & Dolphin Group .

Après examen, les experts ont confirmé que la carcasse appartenait bien à un requin du Groenland. Ils ont qualifié cet événement d'« échouage très rare et scientifiquement fascinant ». Le spécimen a ensuite été transporté au Musée d'histoire naturelle pour une analyse plus approfondie.

Selon les scientifiques, ce requin était âgé d'environ 150 ans . En observant ses caractéristiques sexuelles bien développées, les experts estiment que l'animal était presque adulte avant de s'échouer. Cependant, cet âge est considéré comme relativement « jeune » pour cette espèce, car les requins du Groenland peuvent vivre plusieurs siècles.

Irish Whale & Dolphin Group a déclaré :

« Le requin du Groenland est le vertébré le plus longévif au monde. Sa durée de vie se compte en siècles. Le spécimen le plus âgé scientifiquement enregistré a vécu plus d'un demi-millénaire. »

Le requin du Groenland est considéré comme l'un des plus grands requins au monde. Sa longueur peut dépasser 20 pieds (6 mètres) . Cela équivaut presque à la longueur d'un gros camion.

Les experts soulignent que, bien que triste, cet échouage permet aux scientifiques de recueillir davantage d'informations sur cette mystérieuse créature marine. En effet, les requins du Groenland vivent généralement dans les eaux glacées de l'Arctique et de l'Atlantique Nord, à 7 000 pieds (environ 2 100 mètres) de profondeur. Il est donc très difficile de les observer dans leur habitat naturel.

Cette espèce se distingue par une structure corporelle lourde et robuste, une tête courte et arrondie, ainsi que de petits yeux. Florida Museum , le requin du Groenland se nourrit de divers poissons, notamment des ombles, des loups de mer, de petits requins, et parfois de phoques et de marsouins.

Néanmoins, les experts précisent que ce requin ne représente pas une menace pour l'homme. La raison principale est que son habitat se situe dans des eaux trop froides pour que les humains puissent y nager.

Les experts notent également que la chair du requin du Groenland est toxique à l'état frais, mais qu'elle peut être consommée après avoir été fermentée sous terre selon une méthode spéciale, puis séchée.

Cette découverte rare devrait devenir une source scientifique importante. Cet événement pourrait contribuer à une étude plus approfondie du mode de vie et de la biologie du requin du Groenland, l'un des vertébrés les plus longévifs au monde.