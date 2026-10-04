Une femme blâme la consommation excessive de café de son mari pour la couleur de peau de leur enfant

Aux États-Unis, une femme a inventé une excuse insolite pour dissimuler son infidélité. Elle a affirmé que la peau foncée de son enfant, né d'un père blanc, était due à la consommation excessive de café de ce dernier.

Selon le journal « An-Nahar », après la naissance de l'enfant, son apparence a suscité des interrogations chez les parents. La femme a alors soutenu que la couleur de peau du bébé était causée par la consommation régulière d'espresso fort par son mari.

Le mari a demandé à sa femme s'il y avait quelqu'un d'autre dans leur relation. Elle a catégoriquement nié.

Le plus surprenant est que l'homme a cru à l'explication de sa femme. Il était convaincu que sa consommation de café avait influencé la couleur de peau de son enfant.

Ainsi, la femme a réussi à présenter cette raison inhabituelle de manière convaincante. Cependant, il n'existe aucune base scientifique prouvant que la consommation de café puisse modifier la couleur de peau d'un enfant de cette manière.

L'incident a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux.