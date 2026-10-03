Une influenceuse de 26 ans est décédée d'un cancer de l'estomac

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Une influenceuse de 26 ans est décédée d'un cancer de l'estomac

Xixi Xubao, une influenceuse de 26 ans vivant à Shenyang, en Chine, de son vrai nom Xu Jiting, est décédée après avoir lutté contre un cancer de l'estomac. Avant de tomber malade, elle avait ouvertement parlé de ses habitudes alimentaires et de son mode de vie sur les réseaux sociaux.

Xixi est décédée des suites d'un cancer de l'estomac le lundi 28 septembre. Le lendemain, le 29 septembre, son décès a été annoncé à ses abonnés sur sa page de réseau social.

Le message contenait des souvenirs chaleureux de la vie de Xixi, ainsi que des remerciements à tous ceux qui l'ont soutenue et ont pris soin d'elle.

« Xixi a vécu une vie libre, vibrante, courageuse et bienveillante. Merci à tous ceux qui l'ont soutenue et ont pris soin d'elle tout au long de son parcours », indique le message.

Avant sa mort, Xixi publiait des vidéos sur les réseaux sociaux concernant ses habitudes alimentaires et sa routine quotidienne. Dans ces vidéos, l'influenceuse admettait ouvertement ne pas avoir suivi un mode de vie sain.

Selon ses dires, elle se couchait généralement entre minuit et 2 heures du matin. Elle a également précisé qu'elle ne mangeait que deux fois par jour, avec de longs intervalles entre les repas.

Xixi a déclaré qu'elle n'aimait pas boire de l'eau, qu'elle consommait deux tasses de café par jour et qu'elle buvait du thé au lait trois à quatre fois par semaine.

De plus, elle a indiqué qu'elle commandait souvent des plats préparés ou mangeait dans des établissements de restauration rapide. L'influenceuse n'a pas caché son goût pour les plats gras et épicés.

À l'hôpital, une femme aux cheveux rasés sourit en tendant le poing vers l'avant.

Xixi se décrivait comme une personne très difficile en matière de nourriture. Elle a notamment précisé qu'elle n'aimait pas les fruits et les légumes.

Début janvier 2025, les premiers malaises ont commencé à apparaître. Des symptômes tels que des difficultés à avaler, des éructations, des ballonnements et une perte d'appétit ont été observés.

Peu de temps après, un diagnostic de cancer de l'estomac a été posé. Par la suite, Xixi a régulièrement documenté son processus de traitement sur les réseaux sociaux.

Xixi avait fait ses études à l'étranger. À son retour en Chine, elle a lancé la marque de boulangerie Jifu dans les villes de Shenyang et Dalian. Au sommet de son activité, la marque comptait six succursales. Au moment de son décès, quatre d'entre elles étaient encore en activité.

Les experts recommandent de consommer suffisamment de fruits et de légumes pour préserver la santé de l'estomac, ainsi que de réduire la consommation de produits salés, gras et transformés.

Il est également souligné qu'il est important d'arrêter de fumer, de ne pas dépasser 14 unités d'alcool par semaine et de maintenir un poids santé.

Si les problèmes d'estomac persistent, il est conseillé de consulter un médecin et de vérifier la présence de la bactérie H. pylori, l'une des infections liées au cancer de l'estomac.

Les indigestions chroniques, la perte de poids inexpliquée et d'autres symptômes inquiétants ne doivent pas être ignorés.

Xixi XubaoShenyangJifuCancer de l'estomacSanté
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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