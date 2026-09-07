La dernière étreinte d'une femme palestinienne : un destin tragique derrière l'olivier

Un moment capturé en Cisjordanie a illustré une fois de plus la douleur d'un peuple entier liée à sa terre et à sa subsistance. Une femme palestinienne a serré son olivier dans ses bras pour la dernière fois, observant en larmes sa destruction.

L'incident s'est produit dans la région d'Arraba, au sud de la ville de Jénine, près de la route reliant les villes d'Arraba et de Ya'bad. Selon des sources locales, des engins militaires israéliens ont commencé à déraciner les oliviers de la zone.

Plus qu'un arbre, le gagne-pain d'une famille

Le geste de la femme sur la photo n'est pas un simple adieu. Dans les zones rurales de Palestine, les oliviers sont une source essentielle d'agriculture, de nourriture et de revenus pour de nombreuses familles.

Dans les détails rapportés par Reuters, les propriétaires terriens d'Arraba ont expliqué qu'ils dépendaient des oliveraies pour leur subsistance familiale. Certains arbres auraient entre 50 et 70 ans.

« Ces arbres sont notre source de revenus », a déclaré l'un des propriétaires terriens locaux à Reuters.

Par conséquent, la destruction d'un arbre pour un agriculteur ne signifie pas seulement la perte d'un bien agricole, mais aussi une réduction des revenus pour les saisons à venir.

Que s'est-il passé ?

Selon les rapports, l'opération a débuté le 1er septembre 2026 et s'est poursuivie le lendemain.

Information Détail Région Arraba, sud de Jénine Événement Déracinement d'oliviers Date Début septembre 2026 Terres concernées Environ 200–223 dunums Arbres Certains âgés de 50 à 70 ans Raison La partie israélienne a invoqué des motifs de sécurité et de planification

Selon Reuters, l'armée israélienne a déclaré que l'opération avait été menée après un « processus de planification systématique ». Les propriétaires terriens palestiniens ont affirmé que la destruction des arbres causait de graves dommages à leurs moyens de subsistance.

Construction routière et question foncière

Des sources locales ont rapporté que le déracinement des arbres a eu lieu le long de la route reliant Arraba et Ya'bad.

Le journal « Al-Quds » a écrit que les opérations ont été menées sous protection militaire et affectent la subsistance de dizaines de familles d'agriculteurs. Les autorités locales et les propriétaires terriens ont indiqué que la zone de travail couvrait plus de 200 dunums.

Cependant, les interprétations des différentes parties divergent. Il est donc important de présenter séparément la position officielle israélienne et les déclarations des Palestiniens locaux concernant les raisons du déracinement.

Pourquoi l'olivier est-il important pour les Palestiniens ?

Au-delà de son importance économique, l'olivier revêt une signification culturelle et symbolique dans la vie rurale palestinienne.

Pour de nombreuses familles, les oliveraies sont un héritage de terre et de travail transmis de génération en génération. Certains arbres ont été entretenus pendant des décennies.

Selon les données du Bureau central palestinien des statistiques, en 2025, plus de 35 273 arbres ont été déracinés, endommagés ou détruits par des bulldozers en Cisjordanie à la suite d'attaques liées aux autorités israéliennes et aux colons. Environ 26 988 d'entre eux étaient des oliviers.

Ces chiffres montrent que la question des oliveraies n'est pas qu'un simple épisode du conflit en Cisjordanie.

L'image la plus marquante

Mais l'image principale qui a transmis l'événement d'Arraba à l'audience mondiale n'est pas faite de chiffres, mais bien de cette femme étreignant l'arbre.

Appuyée contre le tronc, elle ne peut cacher ses larmes. Autour d'elle, l'oliveraie, les engins lourds et les arbres sur le point d'être détruits.

À première vue, il s'agit d'un adieu entre une personne et un arbre.

Mais pour les agriculteurs palestiniens, cet arbre est lié à la terre, le travail, la mémoire et la subsistance.

Que signifie cet événement ?

L'incident d'Arraba a montré une fois de plus la complexité des conflits autour de la terre et de l'agriculture en Cisjordanie.

D'un côté, la partie israélienne avance des arguments liés à la sécurité et à l'aménagement du territoire. De l'autre, les propriétaires terriens palestiniens signalent la destruction de leurs sources de subsistance agricole.

C'est pourquoi l'étreinte de la femme sur la photo n'est pas seulement un deuil pour un arbre. Elle est devenue une image symbolique du conflit qui se poursuit en Cisjordanie autour de la terre, de la propriété, de la subsistance et du rapport de l'homme à sa terre.

Le plus douloureux est que : pour l'arbre que la femme serre dans ses bras, cet adieu peut ne durer que quelques minutes, mais pour sa famille, la disparition de l'arbre signifie une perte économique et émotionnelle ressentie pendant des années.