Un trou noir peut-il se diviser en deux ? Des scientifiques étudient une théorie inhabituelle

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Un trou noir peut-il se diviser en deux ? Des scientifiques étudient une théorie inhabituelle

Des scientifiques ont étudié par le calcul si un trou noir peut se diviser en deux dans certaines conditions théoriques. Cependant, la réalisation pratique d'un tel processus n'a pas encore été prouvée. C'est ce qu'a rapporté la publication Naked Science .

Habituellement, deux trous noirs fusionnent pour former un trou noir plus grand. Les ondes gravitationnelles résultant de tels événements sont enregistrées par les scientifiques. Mais la division d'un seul trou noir en deux est un processus beaucoup plus complexe.

L'une des raisons principales est liée au deuxième principe de la thermodynamique. L'entropie d'un trou noir est proportionnelle à la surface de son horizon des événements. Si un trou noir simple et sans rotation se divise en deux trous noirs plus petits, leur entropie totale pourrait diminuer. Cela limite sérieusement la possibilité que ce processus se produise.

Les chercheurs ont également étudié des trous noirs dont la vitesse de rotation est proche du maximum théorique. Les calculs ont analysé l'éloignement des fragments, la conservation de l'énergie et de l'impulsion, ainsi que les conditions liées à l'entropie.

Selon les résultats, il est très difficile de remplir simultanément les conditions nécessaires à la division d'un trou noir. Si la partie détachée n'a pas assez d'énergie, elle peut être ramenée par la force gravitationnelle du trou noir principal. L'étude a examiné des conditions étroites où une telle division pourrait théoriquement être possible, notamment dans des cas où la vitesse de rotation est très proche de la valeur maximale.

Des sphères noires sont représentées aux extrémités d'un tube bleu en forme de fourche.

Les scientifiques ont également analysé des théories suggérant l'existence de dimensions spatiales supplémentaires. Dans de tels modèles, des structures semblables à des trous noirs pourraient se diviser en plusieurs parties. Cependant, l'existence de dimensions supplémentaires n'a pas encore été confirmée par des expériences.

Selon les auteurs de l'étude, les petits trous noirs apparus dans l'univers primordial pourraient être plus enclins à un tel processus que les grands trous noirs astrophysiques. À l'avenir, les scientifiques étudient également la possibilité de détecter des traces potentielles d'un tel phénomène par le rayonnement gamma.

Néanmoins, aucune division d'un trou noir en deux n'a été observée jusqu'à présent. L'étude examine uniquement les conditions théoriques dans lesquelles les trous noirs pourraient se fragmenter.

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