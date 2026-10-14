Un passager s'en prenant à un voyageur africain dans le métro de Moscou subit une riposte inattendue (vidéo)

·14·Monde
Un passager s'en prenant à un voyageur africain dans le métro de Moscou subit une riposte inattendue (vidéo)

Les images d'une vive altercation entre passagers dans le métro de Moscou, capitale de la Russie, sont devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux débats. Les vidéos filmées par des témoins montrent un homme local s'en prenant à un passager africain, avant de faire face à une résistance sérieuse et d'être maîtrisé au sol.

Selon les témoins, l'agresseur a insulté le passager étranger et tenté de le provoquer, mais s'est retrouvé dans une situation délicate de manière inattendue.

Conflit et indifférence dans une rame en mouvement

L'incident s'est produit à bord d'un train sur la ligne Zamoskvoretskaya du métro de Moscou :

  • Provocation et riposte : D'après les témoins, l'un des passagers locaux a tenté d'humilier le voyageur africain et d'utiliser la force. Cependant, le ressortissant étranger ne s'est pas laissé faire, utilisant des techniques de combat pour le maîtriser dans un coin de la rame ;

  • La réaction des passagers : Sur les images diffusées, on peut voir que malgré une rame bondée, où se trouvaient même des passagers en uniforme militaire, la majorité des gens n'est pas intervenue, se contentant d'observer ou de filmer la scène avec leur téléphone ;

  • Maîtrise et contrôle : Le passager africain a immobilisé l'agresseur en le bloquant au niveau du cou et des bras, le rendant totalement incapable de bouger.

À l'arrêt du train : La situation se déplace sur le quai

Lorsque le train est arrivé à la station suivante et que les portes se sont ouvertes, les événements ont pris une nouvelle tournure :

  • Expulsion sur le quai : À l'arrivée du train à la station « Dynamo », le passager africain a traîné l'homme qui l'avait agressé hors de la rame pour l'emmener sur le quai ;

  • Soumission totale : Sur le quai, l'agresseur a été plaqué au sol et neutralisé, et ce n'est qu'à ce moment-là que certains passagers et agents de sécurité du métro ont tenté d'intervenir ;

  • Réactions sur les réseaux : Les utilisateurs des réseaux sociaux voient dans cet événement une leçon pour ceux qui font preuve d'agression injustifiée envers les migrants et les représentants d'autres nationalités, soulignant que chacun a le droit de défendre sa dignité.

Une enquête de la police du métro et des autorités compétentes est attendue concernant cet incident.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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