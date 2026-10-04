Un conflit familial à Chimkent se termine par la mort d'un homme

Dans le quartier Samal-3 de la ville de Chimkent, un conflit familial entre un couple a viré au drame. Selon les premières informations, l'homme a reçu un coup de couteau lors de la dispute et est décédé sur place. C'est ce qu'a rapporté le département de police de la ville de Chimkent.

Selon la police, une enquête préliminaire est en cours concernant cet incident. La suspecte a été arrêtée et placée en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à déterminer toutes les circonstances du conflit.

D'après les médias locaux, le défunt laisse derrière lui deux filles mineures. Les voisins ont suggéré que la dispute aurait pu éclater après que l'homme a interrompu sa femme pendant qu'elle priait. Cependant, les autorités n'ont pas encore officiellement confirmé cette version.