En Iakoutie, une graine d'arbre a poussé dans l'œil d'un homme pendant 4 mois

En Iakoutie, en Russie, des médecins ont retiré une graine d'arbre qui avait germé dans le tissu oculaire d'un homme. Étonnamment, la graine a poussé dans son œil pendant quatre mois.

Il a été rapporté que l'incident s'est produit dans une forêt. Une branche d'arbre a frappé l'œil de l'homme, faisant pénétrer la graine sous sa paupière. Au début, il n'a pas prêté attention à la situation, mais avec le temps, il a commencé à souffrir de maux de tête et de douleurs oculaires.

Lorsque les médecins ont effectué un examen, ils ont découvert que la graine avait germé à l'intérieur du tissu oculaire. Elle a poussé d'environ 3 millimètres en quatre mois.

Les spécialistes ont retiré la graine à l'aide d'une aiguille sous anesthésie locale.

Il est précisé qu'après l'intervention, l'œil de l'homme est en bon état.